Bekymret? Dette bør du vite om egenberedskap og tilfluktsrom i Norge

Natt til fredag våknet nordmenn opp til den skremmende meldingen om harde kamper ved Europas største atomkraftverk, sør i Ukraina.

Reaktorene skal ikke ha blitt skadd, og det er ikke meldt om forhøyede meldinger om radioaktiv stråling.

Likevel er dette skremmende lesning, kombinert med at Putin har hevet atomberedskapen i landet.

Hva kan man selv gjøre for å forberede seg i tilfelle noe skulle skje? Vel, det fins noen klare grep.

– Det er greit å ha planlagt for å kunne være innendørs et par dager, og da er det greit å se hva du har i matskapet og sikre at man har vann og slikt. Det kom en liste fra myndighetene for et par år siden, og den tror jeg det er lurt å se gjennom på nytt, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK Nyhetsmorgen.

BEROLIGER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreker at norske myndigheter har veldig gode måleinstrumenter, som vil registrere en eventuell radioaktiv trussel opptil 48 timer før den når Norge.

Dette bør du ha hjemme

Statsministeren sier også det er klokt å ha jod hjemme. Dette fordi jod-tilskudd vil kunne hindre at radioaktiv stråling rammer skjoldbruskkjertelen.

Den offentlige informasjonen Støre sikter til, er egenberedskapslisten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2018. Den kan du se i faktaboksen under.

Eksempel på beredskapslager: 9 liter vann per person





To pakker knekkebrød per person





En pakke havregryn per person





Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person





Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person





Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade





Medisiner du er avhengig av





Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming





Grill eller kokeapparat som går på gass





Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe





Fyrstikker eller lighter





Varme klær, pledd og sovepose





Førstehjelpspakke





Batteridrevet DAB-radio





Batterier, batteribank og mobillader til bilen





Våtservietter og desinfeksjonsmiddel





Tørke-/toalettpapir





Litt kontanter





Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/ rødsprit til oppvarming og matlaging





Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år. Kilde: DSB

Statsministeren sier videre at Norge fordømmer kamphandlingene ved atomkraftverket, men beroliger nordmenn som er redde.

– Jeg forstår godt at folk både er bekymret og redde, men det er ingen umiddelbar fare for at Norge skal rammes. Vi overvåker situasjonen nøye, og vi har god beredskap dersom noe skulle skje, sier han.

Disse rommene bør du vite om

I en eventuell krigssituasjon, kan det bli aktuelt å søke til et av landets mange tilfluktsrom.

Dem finnes det rundt 20.000 av, ifølge Sivilforsvaret. Noen er offentlige, og eksisterer i form av fjellhaller med alle fasiliteter.

Andre finnes i offentlige bygg som skoler, kulturhus og arbeidsplasser. I tillegg er det en rekke private bedrifter som også tilbyr ly til folk som oppholder seg i de respektive byggene.

Her kan du se et norgeskart med oversikt over landets offentlige tilfluktsrom.

TV 2 ble med på innsiden av et av de største i Bergen. I bildekarusellen under kan du få et innblikk i hvordan det ser ut.

FJELLHALL: Slik ser det ut inne i tilfluktsrommet under Rothaugen i Bergen.

– Er i god stand

– Dette er cirka 1800 kvadratmeter stort, og har plass til rundt 3000 personer. Her inne vil det være feltsenger, liggeunderlag, soveposer, toaletter, vaskemuligheter, vanntanker og den type ting, sier Harald Blytt.

Han er leder for byggteknisk avdeling i Bergen kommune, og sier de lokale myndighetene har hatt stort fokus på å holde byens 24 tilfluktsrom i god stand de siste fem årene.

– Vi har brukt 22 millioner kroner på dem, og dette er helt uavhengig av situasjonene i Europa. Av de 24 rommene, er 23 i god stand og kan stå klare på 72 timer, som er kravet fra myndighetene. Det siste rommet er under utbedring, sier Blytt.

Det er Sivilforsvaret som har ansvar for tilfluktsrommene, og det er blant annet de som vil bringe forsyninger i en krisesituasjon.

Myndighetene er godt forberedt

TV 2 ble også med på innsiden av tilfluktsrommet under St. Hanshaugen i Oslo.

Det er et av de større rommene i hovedstaden, og selv om det i dag brukes til å lagre bysykler, kan også dette være klart til bruk på 72 timer.

Se bildekarusell fra dette rommet under.

PLASS: Slik ser det ut i tilfluktsrommene under St. Hanshaugen i Oslo.

– Rommene er i utgangspunktet bygd i en tid hvor det ikke var så veldig avanserte våpen. Likevel er det tross alt 18 meter fjell over oss, så vi bør føle oss trygge her inne, sier distriktssjef Jon Birger Berntsen i Sivilforsvaret.

DSB-direktør Elisabeth Aarsæther sier myndighetene er godt forberedt til å ta vare på innbyggerne hvis noe skulle skje.

– Tror du folk vet nok om hvor nærmeste tilfluktsrom er i dag?

TRYGT: Distriktssjef Jon Birger Berntsen i Sivilforsvaret sier tilfluktsrommene fortsatt holder trygg standard, selv om enkelte er gamle.

– Nei, men det trenger de heller ikke vite, for hvis noe så forferdelig skulle skje at man trenger å gå i tilfluktsrom, så vil man få beskjed om det. Dette skjer enten ved at man får et signal eller en melding om hvor man skal gå, sier hun.

Beroliger folket

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) beroliger nordmenn som er bekymret over uroen i Europa.

– Per nå er det viktig å få frem at trusselbildet i Norge ikke er endret. Vi ser veldig dramatiske bilder fra Ukraina, som er under et grusomt angrep fra Russland, og jeg forstår at folk kan bli urolige overfor det. Situasjonen er likevel ikke slik her i Norge, understreker hun.

Fredag meldte politidirektoratet i en pressemelding at de på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet oppretter et samarbeid mellom politiet og PST.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ønsker ikke at folk skal være unødig bekymret.

− Som følge av situasjonen i Europa er norsk politi ekstra årvåkne når det gjelder hendelser som kan kreve oppfølging fra sivile myndigheter. Vi følger særlig med på hybride trusler eller bruk av sammensatte virkemidler som kan få betydning for den sivile beredskapen, og som vil kunne være straffbare handlinger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.