Skiforbundet refses: – Norsk langrenn er på vei utfor stupet med Bjervig bak rattet

Onsdag sa landslagsløper Ragnhild Haga at det hun mener er fravær av takhøyde i Norges Skiforbund, skremmer henne.

Torsdag tar hennes kollega, Thomas Helland Larsen, til Instagram for å si at også han har negative erfaringer med forbundets kommunikasjon - eller mangel på sådan.

Han skriver at han gjennom en lang sesong med sportslige oppturer og nedturer selv har fått oppleve hvordan kulturen og kommunikasjonen blant ledelsen i Norges Skiforbund har påvirket ham som utøver.

– Jeg har fått klar beskjed av landslagstreneren om å ikke lage noe «styr» ut av dette, men nå som flere modige utøvere har vært på banen med sin frustrasjon, ser jeg at det jeg opplever føyer seg inn i et mønster som ikke inviterer til verken kommunikasjon eller motivasjon, skriver Larsen.

Thomas Helland Larsen retter skarp kritikk mot Skiforbundet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han går ikke verdenscuprenn i Drammen.

– Først og fremst ble jeg i all stillhet vraket, og nå har jeg dessuten fått covid. I likhet med Ragnhild Haga ble jeg ikke kontaktet verken før eller etter uttaket ble gjort, så jeg tok kontakt selv, skriver 23-årinngen, og fortsetter:

– Ragnhild Haga skriver om «bruk-og-kast-mentalitet» i skiforbundet. Dette er noe jeg kjenner meg godt igjen i, også fra tidligere i sesongen. Kommunikasjonen rundt uttaket til Tour de Ski var av samme kaliber, og det var først da jeg innså hvordan «systemet» fungerer.

Larsen mener utøvere som ytrer seg kritisk internt risikerer å bli frosset ut, særlig hvis man ikke er en del av det han omtaler som «det gode selskap».

23-åringen kaller det hele et «ledelsesproblem», og sier hans motivasjon for å ta steget steget opp til sprintlandslaget er sterkt svekket som følge av forbundsledelsens kultur.

Sivert Knotten ble ikke tatt ut til verdenscupsprinten, og bruker samme sosiale medium, for å kritisere Skiforbundet:

Slik svarer Bjervig

– Norsk langrenn er på vei utfor stupet med Bjervig bak rattet. Det på tide å ta en alvorlig 180 graders sving. Det nytter ikke å fortsette på denne måten.

Det er den nådeløse dommen til TV 2-ekspert Petter Skinstad.

– Helland Larsen, Ragnhild Haga og andre som nå hever stemmen, setter fingeren på en åpenbar ukultur som finnes i Norges skiforbund på toppnivå. Kommunikasjon er fraværende. Det er uklart hvilke spilleregler som gjelder, hva som kreves for å kvalifisere seg til renn og liten takhøyde for kritikk, sier Skinstad, og utdyper:

– Alt skal tas internt, og det betyr egentlig at det skal legges lokk på. Vi har en rekke løpere som har vært i OL og knapt har hatt noe dialog med trener der. Vi opplever det samme i verdenscup. Utøvere tas ikke vare på slik det kan forventes i norsk arbeidsliv eller idretten generelt.

Langrennssjef Espen Bjervig har fått med seg utspillet til Helland Larsen.

– Jeg betviler ikke at hans opplevelse er som han skriver. Jeg synes det er fryktelig synd at han ikke tar kontakt. Jeg hadde satt veldig pris på at utøvere tar kontakt hvis det er ting de opplever ikke er bra. Generelt har jeg veldig liten sans for å diskutere ting i media. Jeg setter pris på å prate til folk, sier Bjervig.

Håndballsjef Thorir Hegeirsson pleier å ringe rundt til spillere som akkurat ikke kommer med i troppene til mesterskap. Bjervig forteller at det er variabel praksis på dette i Skiforbundet.

– Det gjøres i noe grad, og det gjøres i noe grad ikke. Det kan forklares med at vi ikke rekker å gjøre det, noen ganger gjør vi ikke en god nok jobb. Men tilbakemeldingene går på kommunikasjon. Der kan vi helt sikkert bli bedre, sier langrennssjefen.

– De har en lang vei å gå

Skinstad tror ikke på Bjervig.

– Han må gjerne si at det er synd at de ikke har tatt kontakt, men selvsagt har de prøvd å ta kontakt. Alle med en fot i skimiljøet vet at dette har vært et problem over mange år. Det må gjøres en knallhard evaluering nå, sier TV 2-eksperten.

Han sier Skiforbundet bør ha løpende dialog med alle løpere som er aktuelle for verdenscup til enhver tid.

– Kommunikasjonsutfordringer pekes på av løpere som representerer Norge i mesterskap og er i verdenscup. Dette tyder på at det er problemer både på innsiden og utsiden, sier Skinstad, som mener det ikke er tvil om at Haga har hatt sine utfordringer med formen de siste årene, kanskje spesielt i klassisk.

– Men jeg klarer ikke å se at hun ikke skal være kvalifisert til en så stor tropp. Akkurat som ved landslagsuttaket i fjor begynner man da å spekulere om det er andre ting enn resultater som teller, og i Ragnhilds tilfelle heller jeg mot at det er en takk for sist i form av at hun hever stemmer og sier fra, sier Skinstad.

– De har en lang vei å gå. De må ta til seg de tilbakemeldingene de nå får fra løpere, media, publikum og samarbeidspartner, avslutter Skinstad.