Ikke steng barn og ungdom ute!

Enhver krig vil ha mange uskyldige ofre. Blant dem som ofte rammes aller hardest, er barna. Barn som på ingen måte er ansvarlige for krigen og dens ødeleggelser, men som likevel merker de enorme konsekvensene så altfor godt på kroppen.

Akkurat nå opplever ukrainske barn enorme lidelser på grunn av Putins stormannsgalskap og kaldblodige krig. I Ukraina gjemmer barn seg i bomberom og på t-banestasjoner. Barn må si farvel til fedrene sine uten å vite om de noen gang ser dem igjen. Barn dør. Vi må gjøre alt vi kan for å hjelpe de ukrainske barn.

MENER RUSSISKE BARN OG UNGE MÅ FÅ DELTA: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg med klar tale. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Men vi må heller ikke glemme de russiske barna. De bør ikke straffes for Putins krig.

Dessverre har vi allerede fått meldinger om at russiske barn i Norge opplever hets og mobbing på grunn av krigen i Ukraina. Det er helt uakseptabelt. Barn av russiske foreldre har selvsagt ikke noe ansvar for denne krigen. De har ingen grunn til å skamme seg, og de må beskyttes mot mobbing og hets. Vi må slå ring om de russiske barna, ikke stenge dem ute.

I går kunne vi lese på Norway Cups nettsider at

«Norway Cup følger NIFs oppfordring om at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangement utenfor Russland og Hviterussland. Derfor har vi stengt årets påmelding for disse landene».

Norway Cup vil følge den linja Norges Idrettsforbund har lagt på vegne av norsk idrett, men her bommer de. Målet med å utestenge russiske utøvere kan ikke være å ramme barn.

Vi må skille mellom profesjonelle idrettsutøvere som representerer nasjonen Russland og barn og ungdom som spiller fotball. Det er idrettsnasjonen Russland som bør utestenges fra internasjonale idrettskonkurranser, ikke barn som har fotballen som en viktig arena for lek og moro.

Norway Cup har tradisjonelt vært en arena for vennskap på tvers av landegrenser. Norway Cup har bidratt til å bygge bro mellom barn og unge fra ulike nasjoner. Det har vært en inkluderende arena der det sosiale er minst like viktig som det sportslige for veldig mange av deltakerne.

Norway Cup er en del av den norske idrettsbevegelsen, men har likevel en helt unik posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Norway Cups visjon er å være verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap. De skriver på sine egne nettsider at de ønsker å være en internasjonal møteplass hvor barn blir kjent på tvers av landegrenser.

Derfor må dette ha vært en vanskelig avgjørelse for Norway Cup-ledelsen. De ønsker å være lojale overfor oppfordringen fra NIF om å utestenge russisk idrett. De har også ansvar for deltakernes sikkerhet, noe som selvsagt har vært en del av denne vurderingen. Det er ingen som ønsker at russiske lag på Norway Cup skal utsettes for hets, trakassering og det som verre er.

Selv om jeg kan forstå disse bekymringene, mener jeg likevel det er helt feil å nekte russiske og hviterussiske lag å melde seg på Norway Cup. Det ville vært langt bedre å avvente situasjonen og se hvor vi står når Norway Cup nærmer seg. Påmeldingsfristen til Norway Cup går ikke ut før i mai. Mye kan skje innen den tid.

Målet med å utestenge russiske utøvere fra idretten må være å ramme Putin og hans regime. Å utestenge russiske og hviterussiske lag fra Norway Cup rammer bare barn og ungdom, og har sannsynligvis liten effekt på Putins herjinger.

Vi ser en del eksempler nå på forslag om boikott av alt som er russisk. Det kanskje drøyeste eksempelet er at universitetet i Milano ville avlyse et fag om den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij. Å ville ramme Putin og hans regime bør ikke innebære å ta avstand fra russisk kultur. Derfor virker det heller ikke klokt å utestenge russiske kunstnere. Historisk sett har nettopp kunsten vært en arena for protest og opprør mot autoritære regimer.

Vi må klare å skille mellom representanter for det russiske regimet og individuelle russere.

På samme måte må vi skille mellom offisielle representanter for Russland som idrettsnasjon og russiske barn som driver med idrett. I en verden som står i brann, er nettopp møter mellom barn og ungdom fra ulike nasjoner viktigere enn noen gang.