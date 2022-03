Skarstein var klar til å trekke seg fra Paralympics: – De forteller om død

Torsdag kom bekreftelsen fra Den internasjonale paralympiske komité (IPC) om at russere og hviterussere ikke får delta i Paralympics. Det kom som en lettelse for mange, sier Birgit Skarstein til TV 2.

33-åringen forteller om en svært trykket stemning i Beijing, som følge av krigen i Ukraina. Skarstein, som er en del av utøverutvalget i IPC, sier at hun har snakket med flere ukrainske utøvere den siste tiden.

De har delt hjerteskjærende historier.

– De har jo nære og kjære i Ukraina, partnere og barn som sitter i bomberom. De forteller at de har problemer med å nå frem til familiene. Kommunikasjonen er så ustabil. De går med en konstant klump i magen, og vet ikke hva de skal hjem til, sier Skarstein til TV 2, og legger til:

– De forteller om død og om å miste mennesker som står dem nære. Det er en jeg kjenner som har mistet faren sin i kamp. De snakker om frykt og om å ikke få sove, de klarer ikke å spise skikkelig. De vet ikke om de har et land når Paralympics er over.

Skarstein sier også om at de ukrainske utøverne på plass i Kina ikke aner hva som vil skje etter Paralympics. De vet ikke om de kommer seg hjem.

– Mange vet ikke om det er noe hjem å komme hjem til. Jeg blir fortalt historier om venner og familie som har måttet gå i krig og har fått utdelt våpen. Det er både utøvere som ikke er her og deres venner og familie som deltar i krigen, sier hun, og legger til:

– Utøverne er ikke maskiner. Det er mennesker. Det er veldig vanskelig for dem å fokusere på å prestere når de ikke vet om deres mann, kone eller barn overlever til i morgen. Det går ikke an. Dette er veldig spesielt og involverer såpass mange som er tilstede her.

– Utøverne er veldig preget

Skarstein var klar til å trekke seg

Torsdagens utkastelse av russere og hviterussere kom kun én dag etter at IPC annonserte at de skulle få konkurrere uten russisk flagg og nasjonalsang, som i OL. Det førte til voldsomme reaksjoner mot IPC.

Skarstein sier at hun hadde trukket seg fra Paralympics om russerne fikk delta. Det var også samtaler om at Norge som deltakernasjon, og andre land, skulle trekke seg, avslører hun:

– Det var mange forskjellige standpunkt i det, men jeg var klar for å legge min deltakelse på bordet. Norge, sammen med idrettsstyret, tok tidlig et standpunkt og tok et tydelig standpunkt også i IPC. Vi snakket direkte med IOC, som også kalte inn til direkte møte med Thomas Back (president, IOC) og Andrew Parsons (president, IPC). Det har skjedd mye i kulissene i denne uken.

– Hadde Norge trukket seg om det første vedtaket ble stående?

– Jeg kan ikke snakke for hele Norge. Jeg hadde hatt problemer å stille til start. Jeg trodde ikke på at avgjørelsen fra IPC i går ville bli stående. Stemningen jeg observerte her tilsa det. «Bare vent og se,» sa jeg til folk da vedtaket kom. Det ligger en tro på utøvermakt og medlemsmakt i å forme virkeligheten vi er en del av. Det har vært et tett samarbeid mellom mange nasjoner.

– I takt med antall bilder av døde barn i Ukraina som kom, jo større ble motstanden. Det er fint å se at den paralympiske bevegelsen er lydhør. Enten så måtte de gjøre endinger, eller så ville det ikke blitt Paralympics. Mange nasjoner var i gang med å trekke seg.

NY MEDALJEJAKT: Birgit Skarstein vant suverent gull i under Paralympics i Tokyo. Nå skal hun jakte medaljer i vinterlekene i Beijing. Det blir uten konkurrenter fra Russland og Hviterussland. Foto: Torstein Bøe/NTB

Steile fronter mellom russere og ukrainere

Utøverne bor tett på hverandre i deltakerlandsbyen i Beijing. Skarstein, som ankom Beijing samme dag som Russland angrep Ukraina, beskriver en svært skarp stemning mellom ukrainerne og russerne.

– Det er en veldig trykket stemning og steile fronter. Noe av det som er så fint med idretten er at det skal være fredelig kappestrid der man ser bort fra uenigheter og ulikheter og man konkurrerer med hverandre, men her er det nå så trykket stemning som følge av krigen, sier hun, og tilføyer:

– Det går så dypt inn på folk her at de har vanskelig for å snakke sammen. Det er isfront. Russerne er ikke interessert i å snakke med ukrainerne. Det er ingen dialog. Det trykket, aggresjonen og sinnet... Det er første gang jeg opplever en sånn fraksjonering.

Samtidig påpeker hun at stemningen minner om den som var i Paralympics i 2014. Da ankom Skarstein Paralympics samme dag som Russland annekterte Krim-halvøya.

– Det er déjà vu. Ukrainerne trodde at det ikke kunne bli verre enn da. Nå er det hundre ganger verre.

Paralympics starter fredag 4. mars og avsluttes 13. mars.