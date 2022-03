Ruud irriterte seg sist: – Det er litt mind games involvert

For at Norge tok seg til den historiske kampen de nå har til helgen mot Kasakhstan måtte Ukraina først slås. De var i Norge så sent som i slutten av november og da med Illya Marchenko og Serhij Stakhovskyj i spissen.

Under trekningen ble det klart at Marchenko skulle møte Ruud i kamp nummer fire. Det var imidlertid småkaotiske scener som utspilte seg i gangene på Oslo Tennisarena da det 15-20 minutter før kampstart ble klart at Ukraina byttet motstander i siste liten.

– Vi hadde det litt i bakhodet at det kunne skje, sa Casper Ruud etter å ha vunnet kampen mot Stakhovskyi som da ble nordmannens nye motstander.

Frustrasjonen til Ruud i den kampen var det imidlertid ikke vanskelig å spore. Ukraineren som brått sto på motsatt halvdel av Ruud hadde støtte fra tribunen med høylytte ukrainere som hamret løs på trommer. Han serverte også et brøl i retning Ruud for hvert eneste poeng han tok i kampen.

I det andre settet rant det litt over for Ruud som nærmest parodierte ukrainerens brøl med tunga ut mens han ristet på hodet.

– Du har et godt øye som ser det. Han var på, men noen ganger blir man frustrert. Noen ganger følte jeg at spilte et dårlig poeng og likevel kom et skrik i ansiktet. Jeg følte det var unødvendig for jeg ga han poengene av og til. Det var utfordrende, men jeg kunne le best til slutt, sa Ruud til TV 2 da.

I forkant av helgens oppgjør mot Kasakhstan trekkes denne episoden opp igjen. Selv om utøverne måtte sitte med munnbind under pressekonferansen kunne man tydelig se Ruud trekke på smilebåndet da TV 2 stilte han spørsmål om den episoden og det som skjedde rett før kamp.

Han påpeker at det er mye som kan skje i tennis og at han selv måtte kaste inn håndkle bare ti minutter før kamp nå nylig i Rio på grunn av en skade. Han erkjenner imidlertid at det som skjedde under forrige Davis Cup-kamp var noe annerledes.

– Her er det litt mind games involvert. Det er spennende. Og særlig mer når man er på bortebane. Hjemmebane er åpenbart en fordel med publikum. Men det er lov og innenfor regelverket. Det er spennende med litt andre utfordringer, men jeg håper de ikke blir noe lignende denne uken, sier Ruud.

– Hvordan forbereder dere til hvem dere skal møte i kampene når det kan endres så fort?

– Man vet ikke hvem man møter. Det er ingen garanti. Men man analyserer de to spillerne man egentlig skal spille mot. Og så kommer jeg til å analysere toeren deres. Man har ikke alt for god tid, men man studerer jo motstanderen i kampen som Viktor (Durasovic. journ.anm.) skal spille her før man selv skal i krigen.

Ruud og resten av teamet ser nå frem mot den viktige kampen mot Kasakhstan. På spørsmål om det norske laget har noen ess i ermet de kan bruke til kampene i helgen gliser nok en gang Ruud bak munnbindet.

– Vi har noen college-gutter som sier de spiller jævlig bra om dagen. Vi får se om det er sant eller om de har alt for høy selvtillit. Vi må jekke dem ned litt. De er ikke ydmyke i hvert fall.