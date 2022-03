Fullt cupkaos: Hevder AaFK ikke har trukket seg

Etter det TV 2 erfarer jobbes det for en løsning mellom partene som gjør at kampen likevel kan bli spilt.

– Vi forsøker å løse floken. Det er kun tapere i denne sammenheng. Det forsøker vi å bidra til å rette, sier en kryptisk Geir S. Vik, administrerende direktør i AaFK.

Det var i går det ble klart at 4. rundekampen i cupen mellom AaFK og Bodø/Glimt ble flyttet en uke frem, til førstkommende søndag. Dette for å ta hensyn til Glimts kommende europacupkamper.

Det resulterte i at AaFK nektet å spille ettersom de er sykdom- og skaderammet.

– Har lyst å spille cupkamp

Torsdag morgen har det imidlertid vært hektisk aktivitet mellom partene. Vik bekrefter til TV 2 at det skjer ting i kulissene.

– Vi prøver fortsatt å se om det er mulig å flytte kampen. Vi forsøker å løse det.

– Hvilke muligheter ligger der?

– Det vet jeg ikke. Men ting skal ikke være uprøvd. Vi forsøker det vi kan for å løse det, sier AaFK-sjefen.

– Har du tro på at kampen blir flyttet og spilt?

– Det vet jeg heller ikke. Men vi håper det. Vi har lyst til å spille cupkamp.

Fullt cupkaos

Han understreker at det er fire parter i saken. Ved siden av AaFK og Bodø/Glimt så må det også blir enighet med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

TV 2 har vært i kontakt med generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, som henviser til leder av konkurranseavdelingen Nils Fisketjønn.

– Aalesund har ikke trukket seg fra kampen. I mine øyne så planlegger vi for at det blir kamp på søndag kl 18, sier Nils Fisketjønn, som når TV 2 tar kontakt akkurat har hatt dialog med dommersjef Terje Hauge om dommerteamet til denne kampen.

– Har dere fått signal om at noe annet kan skje?

– Ikke annet enn det vi har sett gjennom media. Men vi forholder oss ikke til det. Og for meg er det viktig å si at Aalesund ikke har trukket seg, svarer Fisketjønn og understreker at han senest torsdag formiddag har hatt dialog med Geir S. Vik angående dette.

– Bodø/Glimt planlegger også at med at det blir kamp. De har bestilt charterfly til Ålesund. Dette er en viktig kamp for dem for å få den rette oppkjøringen til kampene mot AZ Alkmaar. Det tenker nok AaFK også på

Nilsen raste

– Vi er ute av cupen, det er walkover til Bodø/Glimt. Gratulerer til NFF og Norsk toppfotball. Det er utrolig trist at de gjør de på denne måten. Det kjennes utrolig lite fair, sa Aalesunds trener, Lars Arne Nilsen onsdag.

På grunn av skader og koronasmitte opplyste Nilsen om at AaFK i så fall måtte stille med B-lag om kampen spilles søndag.

Nilsen etterlyste også økonomisk erstatning fra NFF.

– Det må de i hvert fall komme med når de tar fra oss cupen. Vi har ikke mer penger enn vi trenger, og cupen er viktig for oss økonomisk, sa han.

Saken oppdateres!