Haaland ute i halvparten av kampene - slik reagerer Barcelona

Med et snitt på over én scoring per kamp har Erling Braut Haaland bygget videre på sin uvirkelige målstatistikk denne sesongen.

Likevel skal det mye til om nordmannen nærmer seg forrige sesongs fasit på 41 scoringer i alle klubbturneringer, og forklaringen er enkel:

FIKK STREKK: Dette er sist gang vi så Erling Braut Haaland på banen, i Bundesliga-oppgjøret mot Hoffenheim 22. januar. Foto: HEIKO BECKER

21-åringen har kun vært på banen i omtrent halvparten av kampene til Borussia Dortmund denne sesongen. Foran helgas Bundesliga-kamp mot Mainz, der ingenting tyder på at jærbuen vil være involvert, har de svart-gule måttet klare seg uten sin spissjuvel i 16 av 36 kamper.

Kan ikke trene normalt

Haaland har vært gjennom tre ulike skadeopphold denne sesongen, som også rammet det norske landslaget på verst tenkelige tidspunkt. I de fire landskampene i oktober og november, da Norges VM-skjebne ble avgjort, glimret talismanen på topp med sitt fravær i samtlige.

Ifølge transfermarkt.com har Haaland vært utilgjengelig i til sammen 90 dager siden sesongstart grunnet skade - totalt 20 av 43 kamper.

– Han spiller ikke til helga, og er heller ikke tilbake i full trening, sier Dortmund-reporter Jürgen Koers i lokalavisa Rühr Nachrichten.

Nøyaktig hva som plager Haaland for øyeblikket kommuniseres ikke utad, men sist han var i aksjon var i 3-2-seieren mot Hoffenheim 22. januar. 21-åringen scoret, men måtte ut etter en drøy time da han så ut til å pådra seg en strekk i lysken.

Det er 40 dager siden. Nylig uttalte Dortmund-trener Marco Rose at de «ikke setter Haalands helse på spill».

MÅLSNITT PÅ OVER ETT PER KAMP: Haaland har scoret 23 mål på 20 kamper for Dortmund denne sesongen. Foto: HEIKO BECKER

– Det vi blir fortalt er at han får vondt når han skyter og spurter, og det hindrer ham fra å gjenoppta normal trening. For to uker siden var han med på noen øvelser sammen med resten av laget, og det så ut som om comebacket var like rundt hjørnet. Han var med på innleggsøvelser, headinger og så videre. Men smertene har ikke gitt seg, sier Koers.

Han tror Haaland er blitt rushet tilbake fra skade for tidlig de andre gangene han har vært skadet denne sesongen.

Etter hvert comeback har det oppstått en ny skade i løpet av kort tid. Foruten diverse muskelskader har kraftspissen slitt med hofteleddsbøyeren denne sesongen.

– I oktober i fjor kom han tilbake mye tidligere enn forventet, og så ble han raskt skadet igjen. Og så returnerte han nok en gang raskere enn de fleste trodde i november igjen. Derfor tror jeg de tar seg ekstra god tid nå. Men klubben ønsker selvsagt at han skal være klar, og Erling er alltid utålmodig og vil tilbake så raskt som mulig, sier Koers, som tror tålmodigheten fra klubbens side er større nå som sesongen i praksis er over.

Spesialtrener fra Libanon

Dortmund er ute av både Champions League og Europa League, og ligger åtte poeng bak Bayern München med ti kamper igjen av Bundesliga.

Men Dortmund-reporteren tror alle skadene denne sesongen kan virke litt avskrekkende på storklubbene som sirkler rundt Haaland - som etter alle solemerker forlater Dortmund til sommeren.

– Da han kom fra Salzburg, hørte vi at han kanskje var litt skadeforfulgt. Det har vist seg å stemme. Han har en del problemer med muskulaturen, og det er et problem med tanke på at han bare er 21 år, skadene kommer for hyppig. Vi vet at hans superkraft avhenger av at han holder seg frisk. Fysikken hans er unik. I Dortmund har han en spesialtrener fra Libanon, John Haddad, som han bruker mye tid med. Han kalles bare «The Fix», sier Koers.

HAALANDS NESTE STOPPESTED? Barcelona lar seg ikke avskrekke av skader og har Haaland som høyeste prioritet denne sommeren. Foto: PAU BARRENA

Har Haaland som nummer én

TV 2s ekspert på La Liga, Guillem Balague, mener Haalands skadehistorikk ikke vil slå negativt ut når slaget om nordmannens signatur står til sommeren.

– Jeg snakket med Barcelona om dette i går. Det jeg blir fortalt er at dette ikke forandrer på noe som helst, sier Balague.

– Det medisinske apparatet i klubbene er en så viktig del av toppfotballen. Og selv om jeg ikke sier at dette er tilfellet i Dortmund, er det ikke alltid at klubbene knytter til seg de beste folkene, men personer som aksepterer å jobbe i eliteklubbene for mindre penger. Ofte er det noen lokale, noen som kjenner presidenten eller treneren, sier Balague.

I Barcelonas tilfelle har den nye treneren, Xavi, nettopp hentet tilbake katalanernes mangeårige lege Ricard Pruna.

Balague tror katalanerne føler seg trygge på at de kan håndtere og pleie Haalands eksplosive fysikk.

– Rå kraft er et viktig element i spillestilen hans, særlig nå som han er ung. Den type spillerne sliter alltid med muskelskader uansett. I Barcelona vil han bli fulgt opp på alle mulige områder for å redusere skaderisikoen, både med tanke på trening og kosthold. De har erfaringen med Messi i hans unge år, Ansu Fati nå, Ousmane Dembele... man forventer at de har lært av det, sier Balague.

Haalands skadehistorikk 21/22-sesongen: *Ute 4 av 7 landskamper *Ute i 10 av 24 Bundesliga-kamper *Ute i 3 av 6 CL-kamper *Ute i 2 av 2 EL-kamper Ute i 1 av 3 kamper i den tyske cupen 20/21-sesongen: * Ute i 6 av 34 Bundesliga-kamper * Ute i 2 av 10 CL-kamper *Ute i 2 av 6 kamper i den tyske cupen 19/20-sesongen: * Ute i 4 av 6 landskamper * Ute i 4 av 18 kamper i østerrikske Bundesliga * Ute i 1 av 3 kamper i østerrikske cupen * Ute i 2 av 17 kamper i tyske Bundesliga 18/19-sesongen: * Ute i 3 av 30 kamper i Eliteserien * Ute i 11 av 14 kamper i østerrikske Bundesliga, uviss årsak. * Ute i 1 av 3 kamper i østerrikske cupen (Kilde: transfermarkt.com)

Ettersom Real Madrid også sirkler rundt Kylian Mbappé, tror han Barcelona har et trumfkort i kampen om Haaland.

– Barcelona har gitt tydelig beskjed om at de ser på Haaland som nummer én. Han vil være ledestjernen i laget, sier han.

Solbakken: – Ikke bekymret

Den posisjonen har Haaland opparbeidet seg i samtlige seniorlag han har spilt for så langt i karrieren.

Men om 2021/22-sesongen har vært et verstingår hva gjelder skader, spilte kroppen bedre på lag sesongen i forveien.

Da var Haaland involvert i 28 av 34 kamper i Bundeliga, og spilte åtte av ti kamper i Champions League, der han også tronet øverst på toppscorerlista med ti mål.

Og før skadene tok ham i høst viste han hvor viktig han er for landslaget - særlig i 1-1-kampen mot Nederland på Ullevaal i september.

– Jeg synes VM-kvaliken var veldig illustrerende for Haalands betydning for Norge. Vi så hva han gjorde mot Virgil van Dijk på Ullevaal, og vi så hvor lite det norske laget hadde av offensiv trussel i Rotterdam i november da Haaland var ute. Med ham på laget blir det mye lettere for landslagsledelsen å legge planen med kampinngang, taktikk og alt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier han sist pratet med Haaland for snaue to uker siden.

– Da gikk det veldig framover. Jeg håper å se ham på banen ganske kjapt.

– Er det grunn til bekymring med tanke på at han bare har spilt ca. halvparten av kampene denne sesongen?

– Nei, det er mange andre ting vi skal bekymre oss mer over enn skadene til Haaland. Han kommer tilbake, sier Solbakken.