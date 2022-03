Mareritt for brasilianske Steve: – Alle ser på deg

Etter én meter gikk det galt for Steve Hiestand.

Se situasjonen i vinduet øverst!



Brasilianske Steve Hiestand (37) hadde startnummer to i sprintprologen i Drammen. Etter én meter var løpet hans i realiteten over.

Staven brakk i første tak.

– Gi den mannen en stav, utbrøt TV 2-ekspert Petter Skinstad.

Det tok en stund før 37-åringen fikk en reservestav. Han kom i mål til sisteplass, 38 sekunder bak prologvinner Richard Jouve.

– Jeg fikk en ny stav av en norsk fyr på toppen av den første kneiken. Men stavene er alltid for korte. Jeg er for høy, smiler Hiestand til TV 2.

– Det var trist, for jeg var så fokusert på å holde avstanden til sveitseren foran meg.

– Et mareritt

37-åringen forteller at han fikk en mental knekk da staven knakk.

– Det er et mareritt fordi man vet at alle ser på deg. Du er allerede den eksotiske løperen. Man vil vise at man kan. Kanskje ikke være den beste, men å gjøre en god prestasjon, sier Hiestand.

KJEMPET SEG I MÅL: Steve Hiestand fra Brasil fikk en forferdelig start på Drammen-sprinten. Foto: Lise Åserud

Han hadde ristet av seg den verste skuffelsen etter målgang.

– Jeg har trent langrenn i tre år. Det er kult å være her og få denne sjansen til å representere Brasil i Norge. Det er sol, ikke for kaldt og mye folk. Det er som et karneval, sier Hiestand.

– Som karnevalet i Rio?

– Hehe, det er litt flere folk i Rio, sier han.

Femmila neste

Hiestand skal nå forberede seg til en skikkelig manndomsprøve lørdag.

– Jeg skal prøve meg på femmila. Målet mitt er å holde meg tett på feltet så lenge som mulig, sier Hiestand.

Jouve vant prologen foran tsjekkiske Ondrej Cerny og kinesiske Qiang Wang. 7 norske herreløpere tok seg videre til kvartfinale