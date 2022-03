Mens kaoset sto på som verst tok legene et viktig valg: – Det har reddet liv

MILANO, ITALIA (TV 2): Fra sitt kontor på sykehuset i Milano skildret den italienske legen Giacomo Grasselli den kritiske situasjonen i Italia. Det han fortalte fikk stor betydning for Norges videre pandemihåndtering.

Tre dager før landet stengte ned 12. mars 2020 ble det holdt et webinar for norsk intensivpersonell i regi av Helsedirektoratet.

På dette tidspunktet var det fortsatt stille før stormen i Norge og kun noen hundretalls smittede. I Italia herjet derimot pandemien for fullt og sykehusene hadde allerede fylt seg opp av koronapasienter som trengte pustehjelp.

– Jeg var bekymret for at akkurat det samme kunne skje i Norge hvis man ikke innførte tiltak som bremset den første smittebølgen, sier Espen Rostrup Nakstad to år senere.

Den samme bekymringen delte den italienske overlegen Giacomo Grasselli. Med hodet i hendene fortalte den utslitte legen de andre på webinaret om den kritiske situasjonen i Italia.

UTSLITT: Grasseli jobbet døgnet rundt, men tok seg likevel tid til å snakke med norsk helsevesen. Foto: Helsedirektoratet

Dette ble en viktig øyeåpner for mange i norsk helsevesen.

– Det gjorde at alle forsto hva vi kunne ende opp med i Norge hvis vi ikke innførte tiltak for å begrense den smittebølgen som var på vei, sier Nakstad.

Ville advare før katastrofen traff

Koronaviruset slo ned som en bombe i Italia i slutten av februar 2020. Fra første tilfelle ble oppdaget i den lille byen Codogno 21. februar gikk det bare noen dager før smitten eksploderte i flere store byer i Nord-Italia.

– Allerede to dager etter det første tilfellet innså jeg at dette kom til å bli veldig, veldig ille, sier Grasselli til TV 2.

KAPASITET: Italienske sykehus hadde ikke kapasitet til å hjelpe alle koronapasienter. Foto: Piero Cruciatti

Han hadde aldri trodd at viruset som tidligere bare hadde herjet i Asia skulle spre seg så fort og brutalt i et europeisk land.

– Vi var absolutt ikke forberedt. Jeg tror ingen i Europa var forberedt på det som skulle skje, sier Grasselli.

HEKTISKE ÅR: For Grasselli er hverdagen nesten tilbake til normalen etter to hektiske år. Foto: Università degli Studi di Milano Statale

Samtidig som han jobbet opp mot 20 timer i døgnet innså Grasselli at han måtte advare andre land om hva som kunne skje.

– Hvis man var litt bedre forberedt kunne man unngå at dette ble en enorm katastrofe. Det var derfor jeg ville dele våre erfaringer med andre land, sier Grasselli.

Advarselen reddet liv

På Papa Giovanni XXIII sykehuset i Bergamo tok de i mot noen av de aller første koronapasientene. Også der bestemte legene seg for at de ønsket å dele mest mulig informasjon med resten av verden.

– Vi ville advare våre kollegaer i resten av verden om at dette kan bli helt forferdelig. Hvis man ikke er forberedt vil man feile og pasienter vil dø, sier Roberto Cosentini, sjef på akuttavdelingen til TV 2.

Etter to harde år og fire smittebølger er det endelig roligere dager på sykehuset. Det har gitt Cosentini mer tid til å reflektere over hva de har vært gjennom.

TOM AVDELING: Under hele pandemien har denne avdelingen vært full av koronapasienter. Da TV 2 besøkte sykehuset var avdelingen helt tom. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det har vært utrolig tøft. Det eneste positive aspektet ved pandemien er at det har vært et utrolig bra samarbeid på tvers av byer og land, sier Cosentini.

Han er stolt over innsatsen han og andre italienske leger gjorde i starten av pandemien.

– Det har reddet mange liv rundt om i verden. Det er en veldig god følelse, for det er jo dette som er målet vårt. Vi skal redde liv, sier Cosentini.

– Stemningsbildet i Norge endret seg

Alle som deltok på Helsedirektoratets webinar den mandagen i mars fikk et tydelig budskap fra Italia; Det haster å innføre smitteverntiltak og be folk holde seg hjemme.

Nakstad husker godt hvordan Grasselli skildret situasjonen på sykehusene.

– Jeg har jobbet mange år på intensivavdeling selv så jeg vet nøyaktig hva man har å slite med når det blir for mye jobb og for få ansatte. Det ble veldig åpenbart for meg og andre som deltok hvilke utfordringer de faktisk sto overfor i Italia, sier Nakstad.

KAOTISK: De første ukene av pandemien var kaotiske og hektiske på sykehuset der Grasselli jobber i sentrum av Milano. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den dagen ble det også skrevet en rekke saker i media om det Grasselli og andre italienske leger opplevde.

– Det bidro nok sammen med en del medieoppmerksomhet samme kveld til at stemningsbildet i Norge endret seg og at forståelsen for denne pandemien ble en helt annen enn det hadde vært noen dager før, sier Nakstad.

Bare tre dager senere innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Takker legene

To år etter webinaret vil Nakstad rette en stor takk til Grasselli for at ha valgte å dele sine erfaringer med norsk helsevesen.

– Jeg vil si tusen takk for at han bidro. Det at man kan dele erfaringer tidlig i en pandemi er veldig viktig. I dette tilfellet hjalp det veldig til at man fikk en god forståelse i hele Europa om hva man hadde i møte, sier Nakstad.

VIKTIG: Nakstad understreker at det er utrolig viktig at fagmiljøer deler informasjon med hverandre. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Under pandemien har verdens fremste forskere og leger gått sammen om å finne gode behandlingsmuligheter og etter hvert en vaksine mot korona.

Nå håper Nakstad at man i fremtiden vil bli enda flinkere til å samarbeide og lære av hverandre.

– Vi burde bli enda flinkere til å dele informasjon, også før det er forskningsresultater som kan publiseres, sier Nakstad.