Slik gikk det med dem som mistet jobben da Norge stengte

De siste to årene har TV 2 fulgt en stor gruppe mennesker som ble sagt opp eller permittert som følge av koronatiltak. Selv om mange er tilbake i jobb, er det en stor andel som opplyser at de har gått ned i lønn.

12. mars i 2020 gikk daværende statsminister Erna Solberg (H) på talerstolen og stengte Norge. En ukjent og dødelig pandemi spredte seg i høy hastighet.

Vi hadde verken en vaksine eller medisin. Å unngå kontakt med andre mennesker var ifølge myndighetene den eneste måten å begrense konsekvensene av smitten.

Det førte til at hundretusener av nordmenn havnet i Nav-kø fordi en rekke virksomheter enten permitterte eller sa opp ansatte. På det meste var mer enn 400.000 nordmenn registrert som arbeidssøkere hos Nav.

STORE KONTRASTER: TV 2 møtte daværende SAS-pilot Joakim Stokke (26) på et folketomt Oslo lufthavn i april i 2020. Nå har han en helt annen jobb. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Få uker etter nedstengningen rekrutterte TV 2 mer to tusen personer som over natten ble stående uten jobb.

Gjennom hyppige spørreundersøkelser og flere møter med disse menneskene har vi kunnet følge dem gjennom pandemien.

I dag kan vi fortelle hvordan det har gått med mange av dem, to år etterpå.

Fra cockpit til Coop

For Joakim Stokke (26) tok livet en uventet vending. Han hadde brukt en million kroner på å utdanne seg til å bli pilot og var i gang med opplæring i SAS da pandemien kom.

Så forsvant jobben. Først ble han permittert, senere sagt opp. Løsningen ble å flytte hjem til Selbu i Trøndelag og ta jobb i den lokale Coop Prix-butikken.

Der har han gjort det såpass godt at han nå er blitt assisterende butikksjef.

– Vi er ikke den største butikken, så her er det varierte arbeidsoppgaver med alt fra post til betjening av kunder og påfyll av varer, sier Stokke.

– Hvordan ser du på mulighetene for å komme tilbake til pilotyrket?

– Jeg håper at det tar seg opp igjen nå som det åpner opp igjen. Drømmen er den samme, sier han.

Flere måtte ned i lønn

TV 2 har fra 17. februar til 2. mars i år stilt nye spørsmål til guppen som mistet jobben etter at tiltakene ble innført. I denne runden svarte 1138 personer på undersøkelsen.

Av disse oppgir nå 86 prosent at de er tilbake i jobb som før koronapandemien.

Det stemmer godt overens med Navs arbeidsledighetsstatistikk, som i februar viste at i overkant av 119.000 var registrert som helt eller delvis arbeidssøkende. Det betyr at arbeidsledighetsnivået er tilbake på det det var før nedstengingen 12. mars for to år siden.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien, om å svare på en spørreundersøkelse. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte, ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Totalt oppga 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. De samme personene har deretter blitt bedt om å svare på spørsmål fra TV 2 fire ganger, i august 2020, i februar og august 2021, og i februar 2022. De siste svarene er innhentet i perioden 17. februar - 2. mars 2022. 1138 har svart, noe som utgjør en svarprosent på 54. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. TV 2s utvalg består av 60,7 prosent kvinner og 39,3 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%). Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener dette stemmer godt overens med hvordan økonomien ser ut for øvrig.

– Nå er aktiviteten tilbake på nivået før krisen, og antall jobber er også høyere nå enn før pandemien. Det forteller at vi i makroøkonomien har lagt krisen bak oss, sier Dørum til TV 2.

EKSPERT: NHOs sjeføkonom mener TV 2s undersøkelse reflekterer godt hva som har skjedd i norsk økonomi de siste to årene. Foto: Rune Blekken / TV 2

Samtidig tyder undersøkelsen på at flere har måttet gå ned i lønn. 28 prosent av dem som er tilbake i jobb, oppgir at de har lavere inntekt nå enn før 12. mars 2020.

– Når du har gått ledig en stund, så blir du litt mindre attraktiv på arbeidsmarkedet, men så må du etter hvert ta en annen jobb, og den jobben er kanskje ikke like god. Men jeg vil si at det er tross alt bedre å ha en jobb å gå til, kanskje med litt lavere lønn, enn ikke å ha en jobb å gå til, sier Dørum.

I undersøkelsen oppgi 18 prosent at de har høyere inntekt nå enn før pandemien.

– Grunn til bekymring

For to år siden var over halvparten av de spurte bekymret eller svært bekymret for sin økonomiske fremtid. I dag svarer bare en av fem det samme.

Dørum forstår at de som fortsatt står uten jobb, er bekyrmet.

– Jobb betyr inntekt, og du har det bedre når du er i jobb. Men vi står nå i en situasjon hvor ledigheten er lav, hvor det er flere ubesatte jobber enn det er arbeidsledige, og hvor over halvparten av bedriftene sier at de mangler folk. Det er egentlig et arbeidsmarked med ganske mange muligheter, også for dem som har gått ledige en stund.

– Så det er ikke så stor grunn til bekymring?

– Jo, det er grunn til bekymring. Vi pleier å si at kriser kaster lange skygger i makroøkonomien, men også for den enkelte. Vi vet at langvarig ledighet gir deg et dårligere papir og gjør at du stiller lengre bak i køen i kampen om nye jobber. Derfor har vi også vært opptatt av at man ikke må gå for lenge permittert selv om det er en krise.

TV 2 har også spurt hvordan personene i utvalget vil beskrive sin psykiske helse nå, sammenlignet med før pandemien.

Mer enn hver tredje av de 1137 respondentene oppgir at den er noe dårligere eller mye dårligere.

Nyter friheten

En av dem som ble kastet ut av arbeidsledighet, men som nå er tilbake i jobb, er Tone Martinsen (56). Hun hadde i mange år hatt en fast og trygg jobb i Stena Line, men ble nedbemannet da pandemien traff.

– Det var helt grusomt. 2019 var et så utrolig bra år for meg jobbmessig. Når jobben er bra, er det mye annet som også er bra. Det var forferdelig da dette plutselig skjedde, forteller hun.

TILBAKE: Tone Martinsen (56) fikk en tøff beskjed da koronaen rammet. Nå er hun tilbake i jobb, og hverdagen er så å si normal. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Hun var imidlertid ikke arbeidsledig veldig lenge. I dag jobber Martinsen som portør på Akershus Universitetssykehus, der hun er tilkallingsvikar.

– Det føles deilig å ha jobb. Det er å ha fast inntekt, å ha noe å gå til og å ha gode kolleger, sier Martinsen, som særlig tar med seg én ting etter to år med pandemi.

– Jeg tror aldri jeg kommer til å ta frihet som en selvfølge lenger. 17. mai kommer til å få en helt ny betydning etter dette.

– Viktigst at man har en jobb

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) reagerer med glede på at 86 prosent av dem som mistet jobben under pandemien, er tilbake i arbeid.

– I mars 2020 ble titusenvis av mennesker kastet ut i permitteringer og arbeidsledighet, og mange har levd med stor usikkerhet i nesten to år. Så det at vi nå har mange i jobb igjen, og at det er rekordlav arbeidsledighet og stor mangel på arbeidskraft, det er positivt for dem det gjelder, sier Vestre.

– Fremdeles er det mange som står uten jobb. Hva gjør regjeringen for dem?

– Nå fører vi en aktiv jobbskapingspolitikk som handler om to ting. Det ene er å bidra til at næringslivet kan lage enda flere lønnsomme, grønne, trygge arbeidsplasser over hele landet. Det andre er å føre en arbeidspolitikk som innebærer at flere av dem som står utenfor, nå kan komme inn igjen.

FORNØYD: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er glad for at de fleste som mistet jobben under pandemien, nå er tilbake i jobb. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

– Flere av dem som er tilbake i jobb, arbeider med andre ting enn det de har utdannet seg til og kanskje helst ønsker å jobbe med. Hvordan ser du på den situasjonen?

– Sånn er det jo litt. En flytter jobb og omstiller seg, og næringslivet omstiller seg. Det viktigste er at man er i en jobb, har noe meningsfullt å drive med og tilhører et kameratskap og produserer og yter til samfunnet – og ikke minst at man har en god og trygg lønn som man kan leve av og for og med.