Fikk ubehagelig beskjed etter celleprøve – tok grep på direkten

Det snakkes mest om at unge smittes med HPV-virus, og siden skoleåret 2009/2010 har HPV-vaksine blitt tilbudt jenter på 7. trinn og gutter siden 2018.

Allikevel er det 60.000 kvinner mellom 39 og 64 år som lever aktivt med infeksjon, som kan utvikles til kreft, sier overlege ved klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Sveinung Wergeland Sørbye.

Sveinung Wergeland Sørbye er overlege ved klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Foto: God morgen Norge

– Fire prosent av alle kvinner som testes for HPV i denne alderen, får hvert år påvist aktiv infeksjon, selv om de ikke hadde det for fem år siden. Dette kan blant annet skyldes bytte av partner, eller at ektefelle er smittet via utroskap.

Testet positivt – fryktet utroskap

For HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (kjønnssykdommen) i verden, ifølge FHI.

Dermed ble TV 2-programleder Linn Wiik ekstra bekymret da hun testet positivt for viruset ved forrige celleprøve-kontroll – for hun er godt gift.

– Jeg fikk en støkk i magen! Vi måtte ta praten, hvor jeg sa han var nødt til å fortelle om han hadde vært utro. Det hadde han ikke. Jeg stoler på mannen min og han stoler på meg, forteller 36-åringen.

TESTET POSITIVT: TV 2-programleder Linn Wiik testet positivt for HPV-virus, tross ti år i parforholdet. Foto: God morgen Norge

Og det finnes en naturlig forklaring: HPV-virus kan ligge i dvale mange år.

Overlege Wergeland Sørbye forklarer at det finnes to typer dvale: «Persistence», som betyr at viruset er der hele tiden og man tester positivt hele tiden. Den andre dvalen er «latens», som vil si at viruset ikke er synlig.

– Da kan man teste negativt, for så at viruset reaktiveres flere år senere. Det finnes tilfeller av kvinner som har vært gift med samme mann i 40 år og fått kreft. Det finnes ikke makstall, men man regner med at flesteparten kvitter seg med viruset innen to år.

I tillegg kan man smitte seg selv i mange år:

– Viruset kan bevege seg fra en aktiv infeksjon i en slimhinne til en annen slimhinne, og kan da flytte seg fra livmorhals eller kjønnslepper, til munn og så til anus, og så videre. Når HPV-infeksjon er ferdig et sted, smitter man seg selv, og da kan infeksjonen opprettholdes i mange år, forklarer overlegen.

Anbefaler menn å ta HPV-vaksinen

Det er også vanlig at partnere i et fast forhold kan komme inn i en smittesyklus, hvor en aktiv infeksjon hos den ene overføres til partner, som deretter får en aktiv infeksjon, som overføres tilbake igjen.

For å stoppe syklusen kan man bruke kondom, men når det er fast forhold, anbefaler Wergeland Sørbye at begge vaksinerer seg mot fremtidige HPV-virus.

HPV-infeksjon hos menn kan føre til kreft i munn og svelg, analkreft og peniskreft. Men det er færre tilfeller av disse krefttypene hos menn, enn livmorhalskreft hos kvinner.

– Det finnes ikke testing for menn, som hos kvinner, men man antar at hvis kvinnen er positiv, er mannen det også. Det er heller ikke noe behandling for HPV-infeksjon. Det eneste menn kan gjøre er å ta vaksinen, forklarer Wergeland Sørbye, som minner om at det ikke er noen øvre aldersgrense for å vaksinere seg.

– Du blir aldri for gammel. Jeg blir 51 år i mai og jeg tok vaksinen for seks år siden, selv om jeg er godt gift og har vært det siden 1994.

TV 2-programleder Linn Wiik ønsket derfor å ta vaksinen og gjorde det på direkten, tross sprøyteskrekk.