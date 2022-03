Hjemmelaget rekesalat med syltet rødløk

En smakfull rekesalat serveres som fyll på ulike måter - velg det du liker best!

Server rekesalaten som fyll i bakt potet, avocado, briochebrød, terteskjell eller på en skive ristet surdeigsbrød.

Tips: Kjøper du reker med skall, som er de beste rekene (ferske eller fryste), kan skallet bli til en god rekekraft som kan brukes til fiskesuppe eller fiskesaus. Se oppskrift nederst i artikkelen.

REKESALAT: Servert som fyll i avocado. Foto: God morgen Norge

Rekesalat - dette trenger du:

Ca. 500 g rensende reker

1 ½ dl rømme/creme fraiche

Ca. 5 ss majones

1-2 ss sweet chilisaus

½ finhakket sjalottløk

Saft av ½ sitron

Salt, pepper

Fersk dill, salat, sitron, slangeagurk, eventuelt litt lodde- eller rognkjeksrogn til pynt

Slik gjør du:

Rens rekene. Rør sammen crème fraiche og majones. Tilsett finhakket mild løk og smak til med sitronsaft, sweet chilisaus, salt og pepper. Tilsett halvparten av de rensede rekene og finhakket dill. Smak til!

Syltet rødløk - dette trenger du:

(Kan lages i god tid før servering. Holder seg i lukket glass i kjøleskapet i 3-4 uker)

1 rødløk

½ dl eddik eplecidereddik/hvitvinseddik

½ dl vann

1 dl sukker

Slik gjør du:

Kok opp eddik, vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer. Legg i et glass og hell over den varme laken, sett på lokk. Avkjøl og oppbevar kaldt.

Bakt potet:

REKESALAT: Servert som fyll i bakt potet. Foto: God morgen Norge

Det finnes egne pakker i grønnsakdisken med bakepoteter eller velg andre store kokefaste poteter. Varm stekeovnen til 200 grader.

Prikk skallet på potetene med en gaffel, det gjør at potet «innmaten« blir luftig. Pensle potetene med litt olje og legg potetene i en ildfast form, bunnen dekket med grov salt. Sett formen med potetene i stekeovnen på midterste rille i stekeovnen og stek/bak i ca. 2 timer. Sjekk etter ca. 1 ½ time om potetene er møre, stikk en spiss liten kniv inn i potetene.

Koke kraft på rekeskall:

Rekeskallene kan fryses ned til du har tid til å koke kraften. Ferdig kokt kraft avkjøles og fryses ned i passende porsjoner.

Til ca. 2 l rekeskall, grovhakk 1-2 sjalottløk, 3-4 fedd hvitløk, eventuelt litt hakket rød chili (uten frø) og 2-3 modne tomater i biter. Ha alt over i en gryte. Tilsett 2 ss olivenolje, 2 ss tomatpuré og la det steke i 3-4 minutter, rør lett om slik at det ikke fester seg i gryta. Tilsett ca. 1 vann, til det dekker rekeskallene. Har du et par kvister friske urter legg dem også opp i gryta.

Kok opp og la det koke (ikke fosskoke), uten lokk i 25-30 minutter. Sil kraften og la den eventuelt koke uten lokk i 15-20 minutter, da vil du få en konsentrert smak. Avkjøl og frys ned i passende porsjoner.