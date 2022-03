Kjæledyr på flukt fra krigen: – Hjerteskjærende

Over én million mennesker er nå på flukt fra Ukraina, ifølge FN. Mange av disse har med seg noe av det kjæreste de eier, nemlig kjæledyret sitt. Hunder, katter, kaniner og andre dyr blir fraktet med seg fra hjemmene sine i Ukraina, i håp om å komme seg trygt frem til andre europeiske land.

Det er ventet mange flyktninger til Norge de kommende ukene, men reglene for å ta med seg kjæledyr inn i Norge er for strenge, mener Siri Martinsen, leder i dyrevelferdsorganisasjonen NOAH. Hun er bekymret for at menneskene og dyrene skal få en ekstra traumatisk opplevelse når de kommer til Norge.

Leder for NOAH, Siri Martinsen, sier det er ekstra viktig at dyrene som kommer til Norge fra Ukraina blir tatt godt vare på. Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Vi har oppfordret Mattilsynet til å gjøre som mange andre europeiske land, nemlig å la folk og dyr slippe inn uten strenge restriksjoner, og heller hjelpe til med veterinærtjenester, sier Martinsen til TV 2.

Hun fortsetter:

– Da slipper man å risikere at folk som flykter med dyrene får en trist beskjed når de kommer til grensen, enten at dyret må avlives eller at man må skilles fra dyret.

Har endret reglene

NOAH-lederen er bekymret for dyrene i Ukraina.

– Men vi ser at det er veldig mange som bryr seg om dyrene sine i Ukraina, og får de med seg for enhver pris nesten. Det viser veldig gode holdninger til dyr.

Derfor er det ekstra viktig at Norge kan ta imot dyrene som kommer sammen med eierne sine til Norge, mener hun.

– Det er en ubeskrivelig situasjon som både mennesker og dyr står i nå som flyktninger, og det vil være fullstendig hjerteskjærende for alle om man skal flykte gjennom hele Europa med dyrene sine, om de skilles på grensen til Norge.

PÅ FLUKT: En eldre dame mater hunder på grensa ved Ukraina. Foto: Vadim Ghirda / AP Photo

For at et dyr fra Ukraina skulle kunne komme inn i Norge før krigen, måtte de bli behandlet mot bendelorm, ha identitetsmerking og ta en blodprøve som viser at rabiesvaksinen virker som den skal, alt før ankomst til Norge.

Alt dette kan nå ordnes etter ankomst, opplyser Mattilsynet.

Det som gjelder nå er at dyrene må kontrolleres ved grensepassering. Deretter må forskjellige prøver og vaksinering tas, blant annet for rabies. I mellomtiden må dyrene være i karantene. Etter vaksinasjon må dyret være i karantene i minst fire måneder etter ankomst.

Dette vil ikke koste noe for ukrainerne.

Bør skilles fra eierne

Martinsen i NOAH mener det er bra at Mattilsynet prøver å finne en best mulig løsning for dyrene, og at det ikke vil belaste dem noe økonomisk.

– Vi ønsker tett kontakt med Mattilsynet for å sørge for at man virkelig har løsninger som gjør at ikke dyr og mennesker opplever det som ekstra traumatisk å komme til Norge på grunn av regler for dyrene.

Hun mener det er bra at dyrene får være gratis i karantene, men understreker at det er viktig at dyrene ikke skilles fra eierne i den perioden.

Hjemmeisolat

Også Jenny Rolness i Dyrenes Rett er bekymret for kjæledyrene på flukt fra Ukraina. Hun synes det gjør sterkt inntrykk å se bildene av mennesker på flukt med dyrene.

– Noen bærer dem i armene, andre i ryggsekk, og man ser folk som triller med seg store fuglebur og bærer på gullfiskboller. Det er tydelig at det betyr mye for mange å få med seg dyrene sine, og slippe å etterlate dem hjelpesløse i et land som de ikke vet om de kan vende tilbake til, sier hun til TV 2.

Derfor synes hun det er viktig at Norge bidrar til at dyrene som kommer til Norge får et trygt opphold.

Jenny Rolness i Dyrenes Rett håper norske myndigheter legger til rette for dyrene som kommer fra krigen i Ukraina. Foto: Privat

– Det viktigste når de ankommer Norge, er å frita flyktningene for kostnadene. Det er også greit at Mattilsynet vil ha kontroll på dyrene i karanteneperioden, men de bør være fleksible og se på andre løsninger enn karantenestasjon, sier hun.

Hun mener nemlig at fire måneders karanteneopphold er en stor belastning for alle dyr, særlig hvis de er isolert uten kontakt med andre dyr.

– Det mest skånsomme vil være om dyrene får være i hjemmeisolat. Hjelpeorganisasjoner og private hjem bør kunne kobles inn. Både for eierne og dyrene sin del er det viktig at de kan gjenforenes så fort som mulig.

En jente står ved siden av familien og hundene sine etter å ha flyktet fra Ukraina. Foto: Anna Szilagyi / Ap Photo

Følger situasjonen tett

Ole-Herman Tronerud er fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. Han sier til TV 2 at de gjør flere unntak fra det regelverket, slik at flyktninger fra Ukraina kan få med kjæledyrene sine inn i Norge.

– Det er normalt sett strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. Dette fordi Ukraina er utenfor EU og har en annen dyrehelsestatus, særlig når det gjelder rabies, sier han.

I første omgang konsentrerer Mattilsynet seg nå om alle krav som normalt sett skal være oppfylt ved ankomst til Norge, for eksmpel vaksinasjon mot rabies, en antistofftest som viser at dyret er beskyttet mot rabies, og behandling mot bendelorm, forklarer Tronerud.

– Dette kan nå løses etter at man har ankommet Norge.

Så langt har det kommet noen få personer fra Ukraina til Norge med kjæledyr, men Mattilsynet får mange henvendelser om dette, opplyser Tronerud.

– Vi følger situasjonen tett og forbereder oss på at det kan komme flere flyktninger med kjæledyr.