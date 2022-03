Koeman bryter tausheten: – Hvorfor måtte Messi dra?

I etterkant av en rekke pinlige tap for Barcelona, inkludert 0-3 mot både Bayern München og Benfica i Champions League, så det stadig mørkere ut for Ronald Koeman i høst.

Slik forklarer manager-profilen klubbens DNA

24. oktober så de blårøde seg beseiret nok en gang av erkerivalene Real Madrid – for tredje gang på rad under Koemans ledelse.

28. oktober var sparkingen av nederlenderen et faktum.

Nå åpner han opp om tiden i Barcelona, i et lengre intervju med den nederlandske avisen Algemeen Dagblad. I intervjuet uttrykker han misnøye over behandlingen og tiden han fikk i klubben, og stiller spørsmål om hvorfor Lionel Messi måtte forlate klubben i sommer.

– De ga meg ikke tiden de ga Xavi

Koeman ble ansatt i Barcelona august 2020. Han fikk ett år og to måneder bak roret før han og klubben skillet lag. Xavi Hernández overtok uken etter sparkingen, og har nå vært trener i fire måneder.

Likevel mener Koeman at han ikke fikk samme muligheter eller like mye tid til å bevise seg som klubbens nåværende trener.

– De ga meg ikke tiden de ga den nye treneren, Xavi. Det er fortsatt smertefullt for meg, innrømmer 58-åringen, og viser til skadeplagene som preget laget under hans opphold i Barcelona.

– Jeg jobbet med mange skadde. Nå er Pedri tilbake i form, og Ousmane Dembélé... Du kan se alt. Hver trener trenger tid og tålmodighet fra styret.

MISFORNØYD: Ronald Koeman uttrykker misnøye om tiden hans i Barcelona. Foto: OSCAR DEL POZO

Koeman nevner også klubbens januarsigneringer, Ferran Torres, Adama Traoré og Pierre-Emerick Aubameyang, og roser samtidig sin landsmann Frenkie de Jong.

– Jeg ville ha likt dem også. Men jeg er glad for klubben, siden det går bedre nå, og for spillerne. Det er hyggelig å se Frenkie de Jong spille god, gammeldags fotball. Han har så mye kvalitet.

- Hvorfor måtte Messi-dra?

Den tidligere landslagsspilleren tar også selvkritikk for å tenke for mye på klubbens interesser i stedet for selve laget. Nå undrer han på om Messi-avgangen kunne vært unngått.

– Det var fordi klubbledelsen insisterte at jeg gikk med på at noen spillere gikk, for å få orden på økonomien. Men når du ser at de kjøper noen for 55 millioner euro (Ferran Torres) kort tid etter å ha gitt slipp på Lionel Messi, så lurer du på om det ikke var noe annet på gang. Hvorfor måtte Messi dra?

Det er ikke bare seg selv Koeman er kritisk til. 58-åringen er åpenbart ikke fornøyd med klubbpresident Joan Laporta.

– Du vil ikke se meg på Camp Nou på en stund, jeg kan ikke gjøre det ennå. Med denne presidenten kan jeg ikke late som om ingenting har skjedd. Jeg var ikke Laportas trener. Jeg hadde den følelsen fra første stund, etter valget var det ikke noe klikk. Den nødvendige støtten ovenfra manglet, sier Koeman, og utdyper:

– Det viktige var ikke penger for meg. Jeg ønsket virkelig å lykkes som trener i Barcelona, men jeg innså at Laporta ønsket å bli kvitt meg fordi jeg ikke ble utnevnt av ham.

SURNET FORHOLD: Ronald Koemans forhold til klubbpresident Joan Laporta forverret seg etter hvert. Foto: LLUIS GENE

Koeman avslutter intervjuet med å påpeke at han flere ganger ble fortalt av Laporta at Xavi ikke kom til å bli klubbens neste trener, på grunn av mangel på erfaring.

Spanjolen kom som kjent fra Al Sadd i Qatar, og steget opp til en av Europas største klubber var betydelig.

– Han fortalte meg tusen ganger at Xavi ikke ville være treneren hans, fordi han manglet erfaring. Men han trengte et skjold, noen å gjemme seg bak.