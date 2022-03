Oljefondet kan ha tapt 27 milliarder

- Vi forventet ikke at Russland skulle invadere Ukraina. Jeg tror man får solgt aksjene, men det er ikke sikkert man får noe for dem, sa Nicolay Tangen på pressekonferansen klokken 10.00 torsdag.

– Det kan hende at de russiske aksjene etter hvert vil bli omtrent verdiløse, sier oljefondets nestleder Trond Grande. – Verden er veldig annerledes enn under forrige oppdatering. Det har vært et dramatisk skifte i situasjonen i løpet av helgen, innledet Nicolai Tangen på oljefondets pressekonferanse tirsdag.

Forventet ikke invasjon

Dagens pressekonferanse skulle handlet om hva oljefondet gjorde i 2021, men mye er forandret siden nyttår. I årsrapporten som ble lagt frem i dag lå en fullstendig liste over oljefondets investeringer i Russland ved årsskifte: 27,4 milliarder var investert i de russiske markedene.

Siden nyttår har oljefondet «sittet stille i båten», sier Nicolay Tangen på pressekonferansen. Forrige fredag mente de også at det var lurt å sitte stille og ikke trekke seg ut av Russland, men i helgen ble det tatt en politisk avgjørelse om at fondets verdier i Russland er frosset.

– Vi forventet ikke at Russland skulle invadere Ukraina, sa Tangen på pressekonferansen.

27 milliarder ved nyttår - 2,5 milliarder i dag

På fredag da børsene stengte var verdien av aksjene 12,9 milliarder. Altså var verdiene av oljefondets investeringer i Russland mer enn halvert siden nyttår. Men med helgens sanksjoner har verdiene falt dramatisk. På pressekonferansen anslås det at verdien i dag er om lag 2,5 milliarder - hvis man i det hele tatt får noe for aksjene.

– Det kan hende at de russiske aksjene etter hvert vil bli omtrent verdiløse, sier oljefondets nestleder Trond Grande.



Vanskelig å selge

Det vil bli komplisert å selge seg ut av eierskapet i Russland på grunn av sanksjonene. Det er lagt begrensninger på hvem eierpostene kan selges til. Oljefondet har mottatt et brev fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag om at de må legge en plan for å trekke seg ut fra Russland. Denne planen skal leveres innen fristen på fjorten dager, altså femtende mars.

Akkurat hvordan de skal gå frem for å trekke seg ut, er ikke noe Oljefondets styre har en klar plan for. Det er ikke utredet hva de har lov til å gjøre uten å bryte mot sanksjonene, og nyhetene fra konfliktområdet strømmer på. Forrige fredag mente Tangen at det ikke var lurt å trekke seg ut av Russland, men i løpet av helgen viser han til at det er tatt en politisk avgjørelse om at oljefondets verdier i Russland frosset.

Det er for tidlig å si om man taper alt som er investert i Russland, men ifølge oljefondets styre ser det slik ut.

Milliarder investert i Russland

Den siste store endringen i Oljefondets investeringer, er at fondet trekker seg ut av alle russiske investeringer. Ved nyttår hadde Oljefondet investert 27,4 milliarder kroner investert, skriver E24. Dette er de viktigste investeringene:

I Gazprom hadde oljefondet investert 8,2 milliarder ved nyttår. Oljefondet eide med det 0,86 % av gassgiganten.

I Sberbank, som nå er utestengt fra betalingssystemet Swift, hadde oljefondet seks milliarder kroner investert.

I Lukoil eide oljefondet 3,9 milliarder.

I 2021 økte investeringene i Russland, så frem til nyttår må det ha blitt sett på som innenfor oljefondets plattform for ansvarlige forvaltning. Også denne rapporten for 2021 ble lagt frem i dag på pressekonferansen.