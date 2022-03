Russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra Paralympics

Det bekrefter International Paralympics Committee på sine nettsider.

Avgjørelsen kommer bare én dag etter at Russland og Hviterussland fikk lov til å delta med nøytralt flagg. Nå får ikke utøverne delta i det hele tatt.

– I IPC er vi veldig overbevist om at sport og politikk ikke bør blandes. Men uten har krigen nå kommet til disse lekene, og bak kulissene har mange regjeringer innflytelse på vår elskede begivenhet, sier IPC-president Andrew Parsons i en pressemelding.

– Da vi tok avgjørelsen i går, så vi på den langsiktige overlevelsen til den paralympiske bevegelsen. Vi er voldsomt stole av prinsippene og verdiene som har gjort bevegelsen til det den er i dag. I går sa vi at vi ville fortsette å lytte, og det er det vi gjør.

Birgit Skarstein, som er med i utøverkomitéen i IPC og skal delta i Paralympics, sier dette til TV 2 om situasjonen:

– I uken før Paralympics har det vært masse sportslige forberedelser, men også definitivt også mye arbeid i klypene her for å sørge for at vi landet på en ålreit plass når det kom til deltakelse. Landsbyen her er preget av situasjonen, utøverne er preget, mange er direkte berørt. Det er kollegaer som er vant til å konkurrere med hverandre og kjenner hverandre fra langt tilbake som har fått ganske krevende situasjoner å stå i sammen, sier hun.

– Utøverne er veldig preget

Skarstein sier også at hun har snakket kort med dem som er kastet ut.

– Mange er opprørt over situasjonen og bildene man ser fra Ukraina. Vi snakker sammen i troppen. Vi kjenner godt de ukrainske, russiske og hviterussiske utøverne. Det er såpass mange som er direkte berørt av kamphandlingene og de følgende de får at det er ganske vanskelig å ikke la seg berøre også menneskelig, sier hun og legger til:

– Det er en del forskjellige virkelighetsbilder ute og går. Det gjør det litt krevende. Så har vi hatt mange fine samtaler med de ukrainske utøverne. De kom hit nå i natt og historiene de forteller er ganske hjerteskjærende, mildt sagt.

TV 2s kommentator: – Tenkte at de kom til å snu

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener at avgjørelsen burde kommet tidligere.

– Det er egentlig helt naturlig. Sett i av vedtakene internasjonalt gjort siste tiden. Etter at IOC snudde og sa at de ikke ville at russere skulle delta, så ville det vært rart om de ikke fulgte det opp selv. Det var veldig merkelig da beskjeden først kom at de skulle få lov. Jeg, og andre, tenkte at de kom til å snu, sier hun.

RIKTIG Å SNU: TV 2s kommentator mener det var riktig av IPC å snu. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Finstad Berg sier at den opprinnelige sanksjonen fra IOC, ved nekting av nasjonalsang, i praksis ikke er en sanksjon.

– Det var en tullesak under OL også etter dopingskandalen i Sochi at de bare ikke skulle få bruke det russiske flagget. Det blir en sånn mellomløsning som ikke er en ordentlig sanksjon. Det var ingen som så de russiske utøverne i OL i Beijing som ikke tenkte at det ikke er Russland... Selv om man fjerner nasjonalsangen og navnet i grafikken blir bare en sanksjon på papiret, sier TV 2s kommentator.

Den siste uken har russiske og hviterussiske utøvere og lag blitt nektet å delta av en rekke forbund, deriblant Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Paralympics i Beijing starter fredag.