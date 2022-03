Først gikk strømprisen til værs. Så har prisen på bensin- og diesel den siste tiden økt til rekordnivåer.

Det er slett ikke uvanlig å se bensin- og dieselpriser godt oppe på 20-tallet. Tradisjonelt har det vært mye billigere å kjøre elbil. Det er det fortsatt. Men den kraftige økningen i strømprisene, gjør at det ikke lenger er like attraktivt som før å kjøre elbil.

– Dette gjør det dyrere å kjøre bil, uansett om den går på bensin, diesel – eller strøm. Det merkes naturligvis særlig godt hvis du bruker bilen mye og har betydelig kjørelengde, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Holde jevn fart

Men heldigvis er det ganske mye du kan gjøre for å kutte kostnadene, i alle fall hvis du ikke har brydd deg nevneverdig om sparekjøring tidligere.

– Å kutte ut bilbruk, eller å redusere den vesentlig, er vanskelig for mange som trenger bil for å få hverdagen til å gå opp, sier Jan Harry Svendsen som er rådgiver i NAF.

Han påpeker at det er noen grep du kan ta, for å sørge for at du kommer så langt som mulig per liter drivstoff – eller kilowattime strøm.

– Kort fortalt handler en økonomisk kjørestil i stor grad om å holde jevn fart, god avstand til forankjørende og å kjøre mykt slik at du i større grad kan planlegge, sier Svendsen.

Noe av det viktigste du kan gjøre for å spare drivstoff er å kjøre jevnt og mest mulig unngå rask akselerasjon og hard nedbremsing. Foto: Mats Stordal

Takstativ og skiboks

Ser du for eksempel at trafikklyset blir rødt, kan du spare mye på å tilpasse farten slik at du slipper å stoppe. Noen ganger holder det å slippe gassen og la bilen rulle. For hver kilometer i timen du slipper å akselerere, sparer du drivstoff og det er mye å spare uavhengig av hvilket drivstoff bilen din kjører på.

– En hyggelig bieffekt av alt dette er at du kommer mer uthvilt frem og at trafikksikkerheten øker fordi man i større grad planlegger kjøringen og får et bedre overblikk over trafikkbildet, sier Svendsen.

Det er ikke bare kjørestilen som avgjør bilens forbruk. Også teknisk stand, last og gjenstander som øker luftmotstanden er med på å bestemme forbruket.

– Ta alle løse gjenstander som du ikke har behov for å ha med på hverdagsreisen ut av bilen. Mange kjører rundt med alt mulig i bagasjerommet og det øker bilens vekt og dermed forbruk. Takstativ og skibokser anbefaler vi også at du tar bort dersom du vil komme så langt som mulig, sier Svendsen.

Mange kjører med takboks hele året, også når den ikke er i bruk. Det koster ekstra.

Lufttrykk er viktig

Det er også viktig at bilen er i god teknisk stand. For biler med forbrenningsmotor betyr det at man passer på at luftfilteret er rent og ikke gjengrodd med smuss og skitt.

– Samtidig råder vi at man sjekker lufttrykket i dekkene. Sørg for at det er korrekt. Ved å kjøre rundt med for lavt dekktrykk risikerer du ikke bare å ødelegge bilens dekk og å gjøre kjøreegenskapene dårligere, du får også et høyere forbruk fordi rullemotstanden øker, sier Svendsen.

Sjekke rabattavtaler

Ett siste tips er å slå av energiforbrukere du ikke trenger. På elbiler kan det dessuten være mye å spare på å redusere temperaturen inne i bilen med noen få grader og heller bruke varmesetene og rattvarme om din bil har det.

Et vanlig råd er å fylle der det er billigst drivstoff, men det er ikke alltid like lett å finne alternativer til bensinstasjonen eller til ladestasjonen på hjørnet.

Svendsen i NAF råder norske bilister til å ta en gjennomgang av de ulike rabattavtalene som finnes – og bruke dem.

