Krigen herjer i Ukraina: – Redd for at det blir verre, før det blir bedre

Saken oppdateres.



Det har snart gått én uke siden Russlands invasjon av Ukraina begynte, og det siste døgnet blir beskrevet som et av de blodigste døgnene i krigen til nå.

Det historiske sentrumet i Kharkiv er nesten nedbombet, og i ruinene ligger døde sivile igjen. Og onsdag kveld falt byen Kherson, opplyste ordføreren i byen.

Fikk stående applaus

Det er også meldt om en rekke kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv natt til torsdag.

Følg redegjørelsen øverst i saken!

Torsdag møtte statsministeren i Stortinget for å redegjøre om krigen i Ukraina.

– Det ukrainske folket kjemper en heroisk kamp for sitt land, sier Støre.

Den ukrainske ambassadøren i Norge var spesielt invitert til Stortinget under redegjørelsen, og ble møtt med stående applaus.

– Deres folk har vår fulle solidaritet, sa Støre til ambassadøren.

– Verre før det blir bedre

Støre mener Russland har grovt undervurdert det ukrainske folk, og styrken i det ukrainske forsvaret.

– President Putin har undervurdert de internasjonale reaksjonene og samholdet i Nato. Han har undervurdert kraften i demokratiet, sier Støre.

Til tross for dette er statsministeren redd for at det blir verre før det blir bedre.

– Dette gjør at dødstallene i ukene og dagene fremover vil stige. Enda flere vil legge på flukt. De skal møte et Europa og et Norge som tar godt vare på mennesker på flukt.

Norges statsminister sier at Nato-alliansen er mer samlet enn noen gang. Det kom særlig til syne da Støre deltok på på et hasteinnkalt Nato-toppmøte i forrige uke.

– Jeg har vært på mange Nato-toppmøter i min politiske karriere, men jeg har aldri opplevd et slikt samhold, sier Støre.

Satt inn egen overvåkningsgruppe

Regjeringen har tidligere vurdert at det er ikke grunnlag for å øke trusselnivået i Norge på grunn av krigen i Ukraina, men politiet og PST har satt ned en egen gruppe for å overvåke situasjonen.

Det varslet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse mandag.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er tydelig på at situasjonen kan endre seg raskt.

– Grunnen til at vi sier at trusselnivået nå er omtrent som før, er at det har vært stor etterretningsaktivitet mot Norge. Vi kjenner til nettverksangrep mot akademiske institusjoner og andre samfunnsinstitusjoner. Vi vet også at det er stor etterretningsaktivitet mot enkelte lands diplomati, sier han til TV 2.

Statsministeren understreket i sin redegjørelse at Norge ikke er i krig.

– Når Norge sender våpen til Ukraina, gjør det oss ikke til en del av krigen i Ukraina. Det er ingen informasjon som gjør at Russland gjør seg tjent til en konflikt med Norge eller noen andre Nato-land. Krigen i Ukraina gjør det likevel nødvendig for alle Nato-land å være mer på vakt, sier Støre.

– Vi er klare

For noen dager siden varslet Russlands president Vladimir Putin at han har satt landets atomvåpen i beredskap.

Det mener Støre er en uakseptabel opptrapping av krigen.

– Russland har mange av sine atomvåpen på Kolahalvøya som grenser til Finnmark. Når Russland øker beskyttelsen av sine atomvåpen, fører det til økt militær spenning i nord. Men jeg gjentar, det er ingenting som tyder på at Russland er tjent med å flytte konflikten til våre nærområder. Dette er likevel aktivitet som vi følger nøye med på, på vegne av oss selv og våre allierte, sier statsministeren.

Dette krever skjerpet militær beredskap, sier Støre.

– Derfor har regjeringen siden desember sørget for at vi har tiltak som sikrer at vi følger enda bedre med, og som sørger for at vi er klare, dersom det skulle være nødvendig.

Takker Norge

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver på Twitter at han takker statsminister Jonas Gahr Støre for forsvarsstøtten i krigen mot Russland.

Norge besluttet mandag denne uken å sende 2.000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina i forbindelse med den pågående krigen.

Torsdag ble de pakket og sendt til et tredjeland med fly, før de skal fraktes videre til Ukraina.

– Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene, sa Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Norge bidrar også med humanitær hjelp og annet forsvarsutstyr i liket med en rekke andre land.