Kongresskomité: Trump var del av «kriminell konspirasjon» for å endre valgresultatet

Komiteen i Representantenes hus undersøker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Onsdag sa de at de har bevis på at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre kongressen i å godkjenne resultatene av det amerikanske presidentvalget i november 2020.

De sa også at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.

Komiteen har ikke mulighet til å ta ut siktelser mot verken den tidligere presidenten eller noen andre, men de nye dokumentene er det klareste tegnet til nå på at de vil oppfordre justisdepartementet til å ta ut tiltale.

Departementet, som også har etterforsket Kongress-stormingen, har ikke gitt noen tydelig indikasjon på om det vurderes å ta ut siktelse mot Trump eller ei.

Komiteen jobber fortsatt med å overbevise en dommer om å gi panelet tilgang til eposter fra advokat John Eastman. Komiteen sier han samarbeidet med Trump.

6. januar i fjor tok tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.

I forkant hadde Trump i månedsvis kommet med feilaktige påstander om valgfusk, i forsøk på å så tvil om legitimiteten ved valget.

