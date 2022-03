Russisk politi arresterte barn

Onsdag er minst 725 personer blitt arrestert etter demonstrasjoner mot krigen i Ukraina. Det melder den russiske menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info, som overvåker protester og arrestasjoner over hele Russland . Flere arresterte skal være barn.

Ekaterina Zavizion, venninnen Olga Alter og deres til sammen fem barn, som er mellom syv og 11 år, ville legge ned blomster og plakater ved den ukrainske ambassaden i Russland. Det fikk de ikke lov til og ble anholdt av russisk politi og kjørt til politistasjonen.

Videoer på sosiale medier viser at en av kvinnene forklarer til en gråtende jente, som står på andre siden av et gitter, at grunnen til at de er der er fordi «de ikke liker at folk samler seg og sier at de er imot krigen.»

Et øyevitne skriver på Twitter at politiet tok mødrenes telefoner, og at de truet dem med at de ville miste foreldreretten over barna. Både mødrene og barna skal ha blitt løslatt noen timer etter at de ble pågrepet.

Historien er verifisert og gjenfortalt av avisen Novaja Gazeta og nettavisen Meduza.

7603 personer er arrestert etter demonstrasjoner i Russland mot Ukraina-krigen. Russiske myndigheter omtaler invasjonen «en spesiell militær operasjon», og i Russland er det er forbudt å kalle det som skjer en krig.

Også 77 år gamle Yelena Osipova ble vist bort av en gruppe politi mens hun protesterte mot krigen under en demonstrasjon i St. Petersburg.

Ospiva skal blant annet være kjent for å ha overlevd beleiringen av Leningrad under andre verdenskrig, som varte fra 1941 til 1944, skriver The Guardian. Hun er kunstner, aktivist, og regimekritiker, og skal ha blitt arrestert og bøtelagt flere ganger tidligere.