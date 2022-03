Kraftige eksplosjoner i Kyiv

Rundt klokka 1.30 lokal tid tvitret avisen at flyalarmen gikk, og noen minutter senere kom den første meldingen om en kraftig eksplosjon.

Senere skal det ha blitt hørt flere eksplosjoner, blant annet to i nærheten av undergrunnsstasjonen Druzhby Narodiv.

En reporter fra amerikanske CBS tvitrer at «to av de største eksplosjonene jeg noensinne har opplevd» fant sted i Kyiv.

Det tyske nyhetsbyrået DPA melder også om flere høye eksplosjoner. Videre skriver DPA at det ukrainske nyhetsbyrået UNAIN melder at innbyggere ble bedt om å søke tilflukt.

Ifølge BBC skal noen av eksplosjonene ha gått av sentralt i hovedstaden.

Flyalarmer har også gått av i flere andre ukrainske byer natt til torsdag, ifølge Kyiv Independent. De er Mykolaiv, Lviv, Zjytomyr, Ivano-Frankivsk, Tsjernihiv, Volyn Tsjerkasy, Kirovohrad, Poltava, Khmelnytskyj, Zaporizjzja og Odesa.

Mange ukrainere tilbringer dager og netter i tilfluktsrom eller på T-banestasjoner av frykt for russiske angrep. mange er i ferd med å gå tomme for mat, vann og medisiner. Foto: Aris Messinis / STF / AFP)

Søker ly i undergrunnsstasjonene

Rundt 15.000 mennesker har søkt ly i undergrunnsstasjoner i Kyiv.

– Mange folk har ikke noe sted å gå. Et par meter på bakken og et teppe har blitt deres eneste hjem, sier Viktor Brahinsky, som er sjef for undergrunnsbanen, til BBC.

Han sier at undergrunnen kan huse opptil 100.000 personer og at de foreløpig har både vann, toaletter, mat og medisiner.

– Vi oppfordrer folk til å ta med varme klær, mat og støtte til menneskene rundt seg, da særlig kvinner med små barn og eldre personer, la han til.

Flere steder i Ukraina gjør folk det samme. Oksana Nipogodneyeva er en av personene som har tatt til undergrunnsstasjonen i Kharkiv sammen med sin mor og to døtre. Hun lurer på hvor lenge de må være der.

– Det er som å leve i en annen virkelighet, noe surrealistisk, sier hun til The Washington Post.

FN: En million har flyktet fra Ukraina

Mer enn en millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– I løpet av bare sju dager har vi sett at en million flyktninger har flyktet fra Ukraina og til naboland, tvitrer byråsjef Filippo Grandi.

– For mange flere millioner i Ukraina, er det på tide at våpnene legges ned, slik at livreddende humanitær hjelp kan bli gitt, skriver han videre.

Tallet fra UNHCR betyr at mer enn 2 prosent av Ukrainas befolkning er drevet på flukt på mindre enn en uke. Verdensbanken anslo befolkningen til 44 millioner i slutten av 2020.

UNHCR har tidligere anslått at opptil 4 millioner kan bli tvunget til å forlate Ukraina, men samtidig advart om at tallet kan bli enda høyere.

Siden den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011, anslår FN at mer enn 5,6 har flyktet fra landet. Det er den største flyktningstrømmen i verden, men selv i 2013, da frekvensen var på sitt høyeste, tok det tre minst tre måneder før en million flyktninger hadde forlatt Syria.

UNHCR-talsperson Shabia Mantoo sa onsdag at flyktningstrømmen fra Ukraina kan føre til «den største flyktningkrisen dette århundret» om den fortsetter i samme tempo.