Den strategisk viktige byen Kherson har falt

Byen Kherson har falt, ifølge New York Times. Det er den første større byen i Ukraina som har kommet under russisk kontroll etter invasjonen av landet.

I et intervju skal ordføreren ha sagt at det ikke er noen ukrainsk hær i byen, og at den er omringet.

Byen ligger sør i landet ved munningen av elva Dnipro, som deler Ukraina i to, og er regnet som strategisk viktig. Det bor om lag 300.000 mennesker i byen.

Vil innføre militær administrasjon

Russland hevdet å ha tatt over byen allerede onsdag morgen. På kvelden samme dag blir det bekreftet av byens ordfører Igor Kolykhajev, skriver New York Times-journalist Michael Schwirtz på Twitter.

Journalist Michael Schwirtz i avisen skriver ordføreren har sagt i et intervju med ham at den russiske kommandøren planlegger å sette opp en militær administrasjon.

– Jeg har ingenting å love bort

Sky News skriver at russisk militære tatt seg inn i bystyrebygget.

– Jeg har ikke lovet dem noe. Jeg har ingenting å love bort. Jeg er kun interessert i et normalt liv for byen vår. Det eneste jeg ba om, var at de ikke skyter folk, skriver ordføreren på Facebook om møtet med offiserene.

Khersons fall er viktig fordi den gir Russland mulighet til å kontrollere mer av Ukrainas sørlige kystlinje og til å presse på mot Odesa, som ligger lenger vest langs kysten.