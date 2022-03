Minamino-dobbel sendte Liverpool videre i FA-cupen

Liverpool - Norwich 2-1

Liverpool er klare for kvartfinale i FA-cupen med 2-1 over Norwich onsdag.

Begge Liverpool-scoringene var signert Takumi Minamino, mens Lukas Rupp scoret det som ble et trøstemål for Norwich.

Etter kampen roste Liverpool-manager Jürgen Klopp tomålsscorer Minamino:

– Han er en utrolig spiller. Det er den beste kampen han har hatt for oss. Han spilte en super kamp, var en konstant trussel og tok alltid var på ballen, sa tyskeren, og fulgte opp:

– Jeg er veldig glad i ham. Uten han ville vi ikke vært i kvartfinalen i FA-cupen, og uten han ville vi heller ikke vært i finalen i Carabao Cup, sier Klopp, og sikter til ligacupfinalen som Liverpool vant mot Chelsea søndag.

Dermed lever fortsatt Liverpools håp om å vinne fire pokaler denne sesongen. Det er fortsatt muligheter i både Champions League og Premier League før de avgjørende ukene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp gjorde store endringer på laget fra finalen i Ligacupen. Det var kun Jordan Henderson som var igjen fra startoppstillingen mot Chelsea på Wembley. Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Virgil van Dijk og Mohamed Salah var alle ute av kamptroppen og fikk hvile onsdag kveld.

I det 27. spilleminutt tok Minamino ned en ball på bakerste stolpe og satte inn Liverpools ledermål, før samme mann tolv gikk for kraft og hamret inn 2-0 tolv minutter senere. Liverpool tok med seg 2-0-ledelsen til pause.

Et kvarter før slutt tente Lukas Rapp håpet for Norwich da ham sendte en suser forbi Alisson Becker i Liverpool-målet, men hjemmelaget holdt unna og kunne juble for avansement til kvartfinalen i FA-cupen.

Mathias Normann startet kampen på midtbanen til Norwich, men ble byttet ut etter en times spill på Anfield.