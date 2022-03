Michael Cera (33) har blitt far

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Superbad»-skuespilleren ble «avslørt» av kollega Amy Schumer under et promointervju med Entertainment Tonight.

Den kanadiske skuespiller Michael Cera (33) er kjent for å verne om privatlivet, men takket være komiker og kollega Amy Schumer (40), ble det kjent at han har blitt far.

Under et promointervju for serien «Life & Beth», snakket Schumer med ET om sin egen toåring, før hun fortalte:

– Michael har en baby også, er det offentlig kjent?, sa Schumer spøkefullt, og deretter kommenterte at hun nettopp hadde sladret på ham.

TABBE?: Amy Schumer delte gladnyheten med pressen. Foto: Doug Peters /Pa photos

Holder familielivet privat

Mens begge diskuterte livsleksjoner for barna sine fortalte Cera til ET:

– Vi er i begynnelsen av det. Vi jobber med det grunnleggende nå.

Skuespilleren kommenterte ikke noe mer om alder, kjønn eller navn på barnet.

Michael Cera ble angivelig gift i 2018 med Nadine, hvis etternavn ikke er kjent. People og flere andre amerikanske medier meldte om nyheten etter at paret ble observert med gifteringer.

Det er ukjent når de to ble sammen, men ifølge UsWeekly skal det ha vart lenge. Cera har ikke bekreftet at de er gift.

Avslørte tidligere forhold

33-åringen har spilt i en rekke indie -og komediefilmer, som «Juno» og «Superbad». Han medvirket i TV-serien «Arrested Development» i 16 år, ifølge hans IMDB-side.

Dette er ikke første gang detaljer rundt Ceras privatliv blir avslørt gjennom andre.

ÅPNET OPP: Skuespiller Aubrey Plaza fortalte om forholdet til Cera i en podkast med RuPaul og Michelle Visage. Foto: Evan Agostini /AP

I et intervju med podkasten «What’s the Tee?» i 2016 fortalte Aubrey Plaza (37) at de tidligere hadde vært sammen. De to spilte sammen i filmen «Scott Pilgrim vs. The World» fra 2010.

«Jeg datet ham i ett og et halvt år. Vi kjørte på tvers av landet etter filminnspillingen og ble nesten gift i Las Vegas», gjengir UsWeekly fra intervjuet.