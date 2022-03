Romania: Fem skal være drept i helikopterstyrt

Et helikopter som var på redningsoppdrag for et jagerfly i Romania har styrtet. Fem personer skal være drept, melder rumenske medier.

Et rumensk jagerfly av typen Mig 21 LanceR forsvant fra radaren under et luftpatruljeoppdrag over Dobregea. Det meldte det rumenske mediet Observator og det rumenske forsvarsdepartementet onsdag kveld.

Forbindelsen forsvant klokken 20:00 onsdag kveld et sted mellom Cogealac og Gura Dobrogei.

I forbindelse med forsvinningen av flyet ble det sendt ut et helikopter av typen IAR-330 Puma for å finne flyet.

Det ble meldt om dårlig vær i området, og helikopteret måtte derfor returnere til basen.

Helikopteret styrtet ikke langt unna flyplassen. Den sist kjente posisjonen til helikopteret er 11 kilometer fra flyplassen.

De fem personene om bord skal være omkommet.

Også Romanias forsvarsminister har kommentert hendelsen på sin Facebook side.