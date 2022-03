Lukaku reddet Chelsea fra cupflause

Chelsea lå under to ganger mot Luton i femte runde av FA-cupen.

Luton - Chelsea 2-3 (2-1)

Søndag tapte Chelsea Ligacup-finalen mot Liverpool etter straffesparkkonkurranse. Onsdag kveld var de ute etter revansj i FA-cupen mot Championship-klubben Luton, hvor en kvartfinalebillett lå i potten.

Det ble imidlertid ingen enkel oppgave for Chelsea som ligger på tredjeplass i Premier League.

For Luton sjokkåpnet på eget gress når Reece Burke headet inn 1-0 tidlig, men Chelsea svarte ved Saúl Ñíguez. Luton tok tilbake ledelsen, men etter hvilen snudde Chelsea.

Først utlignet Timo Werner, før Romelu Lukaku ble matchvinner med sin 3-2-scoring ti minutter før slutt. Dermed er Chelsea klare for kvartfinalen i FA-cupen.

Luton ligger på sjetteplass i Championship.

Etterlengtet Lukaku-opptur

Chelseas matchvinner har fått tidvis hard medfart i britisk presse den siste tiden. Da Chelsea møtte Crystal Palace til ligakamp nylig, viste offisiell statistikk at Lukaku kun hadde sju ballberøringer i løpet av hele kampen.

Det var det laveste antallet for en Premier League-spiller siden statistikkleverandøren Opta startet sine tellinger. I etterkant ble belgieren tatt kraftig i forsvar av manager Tuchel.

Tidligere denne sesongen skapte Lukaku overskrifter da han i et intervju med Sky Italia gikk langt i å antyde at han ikke trives i Chelsea. Stjernespissen mer enn antydet at måten London-klubben spiller fotball på passer ham dårlig. I etterkant måtte han ut og beklage.

Chelsea-manager Tuchel hvilte en del av sine stjerner onsdag, men mønstret likevel et slagkraftig lag mot laget som ligger på sjetteplass i mesterskapsserien.

Drømmestart for Luton

Før to minutter var spilt tok Luton en overraskende ledelse på Kenilworth Road. En hardt slått corner på første stolpe gikk vi hodet til Reece Burke og i en nydelig bue over Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga før den dalte ned i det lengste hjørnet.

Det tok 25 minutter før Chelsea svarte. Hjemmelaget mistet ballen på vei fremover og ble straffet knallhardt. Saúl Ñíguez fikk ballen, og fra om lag 16 meter sendte spanjolen ballen i hjørnet. Dermed var 1-1 et faktum.

Gjestene presset på for scoring utover i omgangen, men fem minutter før hvilen tok Luton føringen på ny. Harry Cornick ble spilt gjennom, og alene med Kepa trillet 26-åringen ballen lekkert ned i hjørnet. Det gjorde at Luton ledet 2-1 halvveis.

Snudde til seier

Etter hvilen jaget Chelsea en utligning, og 20 minutter før slutt ble Timo Werner spilt fri. En langpasning fra Ruben Loftus-Cheek sendte tyskeren alene gjennom, og Werner dempet ballen på låret før han bredsidet inn 2-2.

Ti minutter senere tok Werner på seg servitørrollen. Loftus-Cheek spilte Werner fri ute til høyre, og inne foran mål fant tyskeren Romelu Lukaku som sklidde inn seiersmålet.

Chelsea vant 3-2 og er klar for kvartfinalen.