Ekspert: Nå har Putin endret strategi

Det har snart gått én uke siden Russlands invasjon av Ukraina begynte, og det siste døgnet blir beskrevet som et av de blodigste døgnene i krigen til nå.

Sosiale medier er fylt av bilder av det som skal vise voldsomme angrep i en rekke byer i Ukraina.

Det historiske sentrumet i Kharkiv er nesten nedbombet, og i ruinene ligger døde sivile igjen. Og onsdag kveld falt byen Kherson, opplyste ordføreren i byen.

Undervurdert motstand

Til tross for at krigen har ført til massive skader og tap av tusenvis av menneskeliv, mener oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, at russerne har mislyktes.

– De mislykkes med et hurtig angrep med relativt lette styrker de første dagene. Nå rykker de inn med betydelig tyngre styrker, tungt pansrede avdelinger med stridsvogner og stormpanservogner betydelig støttet av artilleri, rakettkastere og flystøtte, sier Hågen Karlsen.

Oberstløytnanten er klar på at russerne har undervurdert motstanden fra ukrainerne.

KLAR TALE: Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, mener russerne har undervurdert motstanden fra Ukraina. Foto: Christian Bugge Hjort

– Derfor bruker de nå betydelig større og tyngre styrker og betydelig mer ildkraft. Det fører til ødeleggelser og tap av både soldater, og ikke minst sivile liv, sier Hågen Karlsen.

– En absolutt feilvurdering

Forsvarstoppen sier at alt tyder på at russerne forsøkte samme taktikk som da de tok over Krim i 2014. Nemlig gjennom et raskt kupp.

– Det var en absolutt feilvurdering som nå gjør at vi har harde kamper, og en stor fare for at det blir verre før det blir bedre.

For mens Russlands krav er at Ukraina skal demilitariseres og forbli nøytralt, gjør Ukraina det motsatte og søker om medlemskap i EU.

Samtidig mottar de nesten unison støtte fra resten av verdens befolkning.

– Støtten til Ukraina har eksplodert. Sanksjonstiltak og militærtiltak som var utenkelige for noen dager siden, bankes nå gjennom hver eneste dag, sier Hågen Karlsen.

– Hyller støtten

Onsdag stemte et overveldende flertall i FNs hovedforsamling over en resolusjon som fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina.

141 land stemte for resolusjonen. Russland, Syria, Eritrea, Nord-Korea og Hviterussland stemte mot.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket FN for støtten.

– Jeg hyller støtten fra FNs generalforsamling, med et enestående flertall av stemmer for en resolusjon med et sterkt krav om at Russland umiddelbart stanser sitt forferdelige angrep på Ukraina, sa han.