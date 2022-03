Håndballjentene vant enkelt mot Montenegro

Strekspilleren Kari Brattset Dale førte an med fem mål i 1. omgangen som både var jevn og målrik. Norge gikk til pause med 16-15-ledelse. Totalt endte Dale som norsk toppscorer med åtte scoringer.

Bekymringsfullt for landslagssjef Thorir Hergeirssons utvalgte var det at de tungtskytende bakspillerne til Montenegro periodevis fikk det enkelt før pause.

Det norske laget fikk strammet til forsvaret i annen omgang og dro sakte, men sikkert ifra i målprotokollen. Også landslagsdebutanten i mål, Marie Skurtveit Davidsen, hadde flere gode inngripener.

EHF Cup er en turnering for lagene som allerede er kvalifisert til EM-sluttspillet i desember. Norge tar imot Montenegro i Larvik lørdag. Norge har slått Slovenia i to kamper og møter Nord-Makedonia i to kamper i april.

