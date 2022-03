TMZ: Er offisielt singel

Dommeren ga Kardashian medhold i hennes ønske om å skilles, melder TMZ. Det skjer ett år etter at det ble kjent at realityprofilen søkte om skilsmisse fra rapperen.

Kims seier under onsdagens høring betyr at hun kan stryke West fra sitt etternavn, etter nesten syv års ekteskap.

West var ikke til stede under høringen, mens Kardashian var med via en videosamtale.

Har hatt et sterkt ønske om skilsmisse

De to begynte å date i 2012 og ble gift i 2014. Sammen deler de fire barn: North (8), Saint (6), Chicago (4) og Psalm (2).

Siden desember i fjor har Kardashian bedt om å få endret sivilstatusen fra gift til singel, noe West har vært motvillig til.

Kun én dag før høringen ble det kjent at Kanye West hadde byttet ut advokaten sin Chris Melcher med Samantha Spector, som nylig representerte rapperen Dr. Dre i hans skilsmissesak. Det melder People.

KUN KARDASHIAN: Kim Kardashian tok mannens etternavn da de giftet seg. Nå er hun skilt og kan sløyfe West-etternavnet. Foto: ALESSANDRO GAROFALO /Reuters

Kim Kardashian, som representeres av anerkjente Laura Wasser, har hele tiden ønsket å dele skilsmissesaken i to. Hun ville ha umiddelbar slutt på ekteskapet og fordelingen av eiendeler senere.





Mostand fra West

Kardashian skal ha uttrykt i rettspapirene fra 23. februar at hun hadde «et sterkt ønske om å bli skilt», og hadde bedt West om å holde saken privat, noe han ikke har gjort.

Både i sosiale medier og på scenen har rapperen vært klar på at han ikke vil skilles, til tross for at begge har datet etter at det ble slutt.

I rettspapirene hevdet Kardashian at hans offentlige uttalelser har vært en emosjonell belastning.

Wests advokater har tidligere argumentert med at sivilstatusen ikke bør endres før omsorgsrettigheter og delte eiendommer blir avklart i deres pågående skilsmisse, fordi det kan resultere i «uheldige konsekvenser», melder People.

Onsdag ble partene endelig enige, og nå er både Kim Kardashian og Kanye West offisielt single.