Nå har det blitt dyrere å bryte trafikkreglene her til lands. Fra 1. marsble en rekke bøtesatser oppjustert. Noen mer enn andre:

– De aller fleste fulgte konsumprisindeksen, men unntaket er boten for ulovlig mobilbruk, som økte med nesten 50 prosent, forteller UP-sjef Knut Smedsrud til Broom.

Etter oppjusteringen fra 1. mars, er høyeste sats for hastighetsovertredelse hele 11.600 kroner. Dette er «belønningen» om du blir tatt på motorvei med fartsgrense 90 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er 36 – 40 km/t.

...eller 11.150,-

Stort billigere er det ikke med fartsgrense 70 km/t eller høyere, der toppsatsen er 11.150 kroner. Her ser prislisten slik ut:

Til og med 5 km/t kr. 850,-

Til og med 10 km/t kr. 2.300,-

Til og med 15 km/t kr. 3.700,-

Til og med 20 km/t kr. 5.150,-

Til og med 25 km/t kr. 7.000,-

Til og med 30 km/t kr. 9.300,-

Til og med 35 km/t kr. 11.150,-

Ulovlig kjøring i kollektivfelt koster nå 6-000 kroner. Foto: NTB Scanpix

Mange må ut med 7.450,-

Er fartsgrensen 60 km/t eller lavere, ser listen slik ut fra 1. mars:

Til og med 5 km/t kr. 850,-

Til og med 10 km/t kr. 2.300,-

Til og med 15 km/t kr. 4.150,-

Til og med 20 km/t kr. 6.000,-

Til og med 25 km/t kr. 9.300,-

En rekke forseelser er nå priset opp til 7.450 kroner. Dette gjelder blant annet følgende:

Kjøring på rødt lys

For kort avstand til forankjørende

Ulovlig forbikjøring

Ikke overholdt vikeplikt

For alle disse er bøtesatsen økt fra 7.250 før 1. mars 2021.

Laserkontroll blir en viktig del av UPs kontrollvirksomhet også i år. Foto: NTB Scanpix

Parkeringsbremsen virker ikke?

Dyrere har det også blitt å kjøre mot innkjøring forbudt, svingforbud, vendingsforbud, påbudt kjøreretning, påbudt kjørefelt, påbudt rundkjøring, kollektivfelt, enveiskjøring og gågate – hver av disse utløser et forelegg på 6.000 kroner.

Dyrere og dyrere blir det også å fjerne plomber på tohjulinger for å få mer fart eller ytelse enn det motorsykkelen er registrert for. Her er prisen nå 6.000 kroner.

Å kjøre med bil der parkeringsbremsen ikke virker, er heller ikke noe sjakktrekk – kr. 2.800,- dersom totalvekten er under 3,5 tonn og kr. 5.750,- med totalvekt 3,5 tonn eller mer.

Mer fokus på uoppmerksomhet

Den tøffeste økningen av satsene gjelder ulovlig bruk av mobiltelefon, som fra 1. mars gikk opp fra 5.000 kroner til 7.450 kroner.

– Den kraftige økningen for mobilbruk kommer fordi man ikke er fornøyde med etterlevelsen av denne bestemmelsen siden forrige økning. Derfor er det nå et ønske om å skru til såpass hardt at det blir avskrekkende nok til at forbudet etterleves, sier Smedsrud videre.

UP-sjefen bekrefter at uoppmerksomhet bak rattet nå prioriteres stadig høyere.

– Mobilforbudet er absolutt, fastslår UP-sjef Knut Smedsrud.

Mobilforbudet er absolutt

– Dette er noe av det farligste vi ser i trafikken. Det er nok å henvise til at et kjøretøy beveger seg drøyt 22 meter i sekundet dersom hastigheten er 80 km/t. Da skal det ikke store uoppmerksomheten til før ulykken kan være ute. Vi vet dessuten at et stort antall alvorlige ulykker skyldes nettopp uoppmerksomhet bak rattet, fastslår UP-sjefen.

Han understreker at forbudet mot håndholdt mobil i trafikken er absolutt:

– Høyesterett har fastslått at det å ta telefonen opp og holde den i hånden er definert som bruk, uansett om tastene ikke røres.

Det er viktig å være klar over at dette gjelder uansett, også om bilen står og venter på grønt lys i et kryss eller står stille i kø.

Den eneste måten å bruke telefon lovlig håndholdt i bil, er ved å kjøre ut til siden, parkere og stanse bilen, slutter UP-sjef Knut Smedsrud.

