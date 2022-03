Abramovitsj bekrefter: Vil selge Chelsea

Roman Abramovitsj bekrefter på Chelseas nettsider at han ønsker å selge klubben. Russeren har eid London-klubben siden 2003.

Det har vært spekulert i Abramovitsj' fremtid i klubben etter at Ukraina ble angrepet av Russland torsdag forrige uke.

– Jeg kommer ikke til å be om at noen av lånene skal tilbakebetales. Dette har aldri handlet om forretninger eller penger for meg, men om den ekte lidenskapen for spillet og klubben. Jeg har bedt mitt team om å opprette en veldedighetstiftelse hvor alle fortjeneste fra salget vil bli donert. Stiftelsen vil være for ofrene for krigen i Ukraina. Dette inkluderer midler for umiddelbar hjelp til de rammede, i tillegg til den langsiktige arbeidet for gjenoppbygging, innleder han i en uttalelse på klubbens nettsider.

– Vit at dette har vært en utrolig vanskelig avgjørelse å ta, og det smerter meg å skille lag med klubben med på denne måten. Jeg tror uansett dette er til det beste for klubben, sier han, sier Abramovitsj videre til klubbens hjemmeside.

– Jeg håper at jeg får mulighet til å besøke Stamford Bridge en siste gang for å si farvel til alle dere. Det har vært et privilegium for en Chelsea-supporter gjennom hele livet å få være en del av Chelsea, og jeg er stolt over det vi har oppnådd sammen. Chelsea Football Club og supporterne vil alltid være i mitt hjerte, tilføyer han.

Saken oppdateres!