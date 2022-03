De siste årene har vi sett mange nye elbiler på test i Norge. Det er naturligvis ikke tilfeldig. Godt utbygget ladestruktur er viktig når denne jobben skal gjøres. I tillegg ønsker mange å gjøre tester i vinterlige forhold. Da er Norge et egnet sted på denne årstiden.

Tidligere denne uken kom Joachim Øvergård Lindberg (32) fra Porsgrunn over en helt spesiell bil, som vakte nysgjerrigheten hans med en gang:

– Jeg ankom Wood Hotel i Brumunddal i forbindelse med en jobbreise og oppdaget en bil utenfor inngangen som jeg ikke har sett tidligere. Jeg er nok godt over snittet interessert i bil og har rimelig god kontroll på hva som finnes på det norske markedet, og hva som skal komme, forteller Joachim.

Et av verdens yngste bilmerker

– Hva var førsteinntrykket ditt?

– Ved første øyekast kunne den nesten se litt Maserati-aktig ut i fronten og det slo meg som en ganske fresh bil, designmessig. Jeg kjørte sakte forbi og tok samtidig en nærmere titt da jeg gikk forbi med bagasjen. At den sto på prøveskilter, hadde kinesiske tegn på bakluka og at det var èn nordmann og to av asiatisk opprinnelse som holdt på med den, gjorde at jeg tenkte at dette måtte være test-kjøring, forteller Joachim videre.

Hva var det så han kom over? Jo, en bil fra den kinesiske produsenten Voyah. Dette er av verdens yngste bilmerker. Voyah ble lansert i 2020, på bilutstillingen i Beijing. Free er navnet på SUV-en Joachim fikk tatt bilder av.

Se hva Anders kom over på turen til Sverige

Voyah er ikke overraskende et bilmerke fra Kina, her på norske prøveskilter. Foto: Joachim Øvergård Lindberg

Løp ut og tok bilder

Bak Voyah står den kinesiske bilgiganten Dongfeng. Voyah er posisjonert som et luksusmerke og det skal være investert store penger i utviklingen av modellen. Designet er for øvrig gjort i samarbeid med italienske ItalDesign.

– Var det vanskelig å få tatt ta bilder av den?

– Da jeg ankom holdt de tre på med bilen og jeg prøvde derfor å ta noen bilder, litt diskret. De sjekket inn rett etter meg, så jeg benyttet anledning til å løpe ut og ta noen flere bilder, forteller Joachim.

En liten detalj avslørte testbilen

Joachim fikk også tatt et kjapt bilde av interiøret. Foto: Joachim Øvergård Lindberg

– Kommer den til Norge?

Han gjorde flere interessante oppdagelser underveis på tur:

– På vei oppover dit kjørte jeg forbi en bil som trakk en BMW iX fra Sulland Bil, på henger. Nordmannen kjørte avgårde med Voyahen på dag èn, men da han skulle hente gjestene neste morgen, ventet han på dem i den samme BMW-en jeg så bli fraktet opp dagen før. Kan det være at Sulland Bil skal være importør, undrer Joachim.

Han fikk også anledning til å spørre om dette er en bil vi kan komme til å se i Norge snart.

– Han svarte kort at han ikke hadde noen kommentar, før han sa at jeg fikk vente og se hva som skjedde til sommeren, med et lurt smil. Uten å ville utbrodere så mye, bekreftet han at det jo ville vært naturlig å teste bilen i norske forhold dersom den skulle bli lansert her, igjen med et lurt smil, forteller Joachim som selv er elbileier:

Denne Kina-bilen skulle egentlig vært i Norge for mange år siden

Voyah posisjoneres som et luksusmerke av eierselskapet Dongfeng som har mange merker i porteføljen sin hjemme i Kina. Foto: Joachim Øvergård Lindberg

Kjører Mustang Mach-E

– Jeg er heldig som i dag har en jobb hvor jeg kjører mye og langt, og ikke minst har mulighet til å bidra og engasjere meg når både jeg og kolleger skal bestille nye biler. Kjøringen gjør også at jeg får sett mye spennende langs veien. Jeg mottok selv min Ford Mustang Mach-E i sommer og brukte ventetiden på å lese gjennom hele instruksjonsboken. Dette i motsetning til andre bruksanvisninger som naturligvis går rett i søpla, smiler Joachim.

Er Voyah på vei til Norge? Mye kan tyde på det. Foto: Joachim Øvergård Lindberg

– Da er bilinteressen kanskje ikke helt ny heller?

– Lidenskapen for bil og kjøring har jeg nok hatt helt siden før jeg kan huske. Som tre-åring satte jeg visstnok opp markører på verandaen før jeg satte meg på trå-traktoren og trente på lukeparkering. Jeg bruker altfor mye tid – ville nok noen sagt – på finn.no, Youtube og diverse bilforum/bilnettsteder for å holde meg oppdatert, avslutter Joachim.

Og nå har han altså oppdaget et helt nytt bilmerke. Kanskje får vi alle se mer til det utover i 2022...

Flere kamuflerte: Disse klarte ikke å lure seg unna kameralinsene

Video: Denne ble avslørt på test nord i Norge