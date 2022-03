Norsk astronauthåp trekker seg etter russisk angrep på Ukraina

– Det var det eneste jeg kunne gjøre, sier norsk-iranske Nima Shahinian (39) til Forsvarets forum.

Han understreker at han ikke har opplevd noe press om å trekke seg. Det er en beslutning han står fullt og helt inne for selv, sier Shahinian.

– Først hadde jeg et håp om at det kunne fortsette, men i lys av utviklingen de siste dagene er jeg ikke tvil om at det var riktig å trekke seg fra samarbeidet med Russland, sier 39-åringen.

– Etisk og moralsk kunne jeg ikke fortsette samarbeidet.

Norsk-iranske Shahinian har den siste tiden forberedt seg på å reise til Den internasjonale romstasjonen (ISS). For å bli klar til oppdraget har han vært på astronautredningen i regi av den russiske føderale romorganisasjonen Roskosmos' utdanningsavdeling, Gagarin Cosmonaut Training Centre (GCTC).

Roskosmos, Nasa og Esa (European Space Agency) trener alle sine astronauter som skytes opp til ISS med den russiske Sojuz-raketten, i Star City i Moskva.

Nå ser han etter andre å samarbeide med for å realisere barndomsdrømmen.

– Det mest nærliggende nå er å se til USA. Det er to aktører som har pekt seg ut; det er Space X og Boeings Starliner-prosjekt, sier Shahinian.