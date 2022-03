Da OL-drømmen brast, begynte Johann André Forfang for første gang i livet å tenke på en ny tilværelse uten skihopp.

I utgangspunktet er en seier i en hoppkvalifisering noe som hoppere på toppnivå ikke legger så mye i. Men for Tromsø-gutten betydde seieren på åpningsdagen av Raw Air enormt mye.

– For å være helt ærlig så fortjente jeg en som den her nå, ler Forfang.

For etter at Forfang bunnet bakken på 137,5 meter, så snudde vinden fra oppdrift til bakvind. Dermed ble det umulig for de beste i verdenscupen å hamle opp med svevet til nordlendingen.

– Det var litt godt å se at vinden snudde etter at jeg hadde hoppet, og at det ble vanskelig å ta ledelsen fra meg. Jeg trengte denne oppturen her, sier Forfang.

Tunge dager

Da OL-drømmen brast etter at han fikk korona rett i forkant av lekene, gikk han nemlig dypt ned i kjelleren. I stedet for å forsvaret sølv og gull fra Sør-Korea i 2018, ble det OL foran TV-skjermen i vinter.

– OL i Beijing var det største målet jeg hadde pekt ut i karrieren min. Hele sesongen har vært tøff, og da blir det ekstra tøft å få en sånn trøkk karrieremessig, sier han.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har vært fryktelig langt nede.

Dermed måtte han for frøste gang i livet ta en runde med seg selv om det var verdt å satse alt på skihopping.

– Det er klart at det blir en vurdering om det som gjør deg så dypt ulykkelig er verdt å holde på med. Jeg føler det er sunt å ta den vurderingen innimellom, sier han alvorlig.

For han merker at han er over stadiet der han er ung og lovende.

– Jeg er kommet i den alderen at det er veldig fornuftig å tenke på om jeg skal gjøre andre ting.

– For siden du var 15 år har det aldri vært noe annet enn skihopper du skulle være – og leve av?

– Ja, det er nettopp det. Jeg har taklet nedturene tidligere i karrieren bedre. Nettopp fordi OL i 2022 var det store målet. Tilbake i 2017 så tålte jeg nedturene bedre fordi OL i Beijing var målet. Jeg tenkte langsiktig. Det er litt vanskeligere når man blir eldre å se så langt fram i tid.

Men tankene om å legge opp er foreløpig lagt på is.

– Når jeg får sånne oppturer som i dag, så kjenner jeg at jeg fortsatt er relativt ung, he, he.

Kjærkommen sjekk

Som alle andre skihoppere i Norge har ikke Forfang lønn for å være på landslaget. Inntektene kommer fra en fåtall personlige sponsorer. Ellers er det premiepenger som livnærer han.

Derfor var en sjekk på 30 000 meget kjærkommen for kvalik-seieren på Lillehammer.

– Da har jeg i hvert fall penger til å betale lånet på leiligheten min de neste månedene, humrer han.

Raw Air fortsetter i morgen med renn på Lillehammer. Deretter er det to renn i Holmenkollen til helgen. Sammenlagtvinneren stikker avgårde med en meget pen premiesum.

– Ja, jeg skal ikke utrope meg selv som favoritt til å vinne sammenlagt. Det er nok hoppere som er i enda bedre form enn meg her. Men jeg tar med meg dette, og det var en solid opptur.