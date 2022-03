Fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

FNs ekstraordinære generalforsamling har vedtatt en resolusjon om å fordømme Russland og kreve stans av invasjonen av Ukraina.

Resolusjonen oppfordrer også Russland omgjøre anerkjenningen av Luhansk og Donetsk.

141 land stemte for resolusjonen. Russland, Syria, Eritrea, Nord-Korea og Hviterussland stemte mot.

35 land lot være å stemme, deriblant Kina.

Volodymyr Zelenskyj takker FN etter at generalforsamlingen onsdag vedtok en resolusjon som fordømmer Russlands invasjon. Foto: AFP / NTB

Resolusjonen er ikke juridisk bindene, men har betydning for å vise den internasjonale meningen om invasjonen.

Den siste uken har flere organer i FN jobbet for å bli enige om en resolusjon som fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina.

De 193 medlemslandene startet mandag en ekstraordinær sesjon som Russland ifølge FNs regler ikke kan blokkere med veto i sikkerhetsrådet.

Bare ti ganger tidligere har det blitt holdt et slikt møte i FNs historie. Forrige gang var i 1997.

– Rett side av historien

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker FN etter at generalforsamlingen onsdag vedtok en resolusjon som fordømmer Russlands invasjon.

– Jeg hyller støtten fra FNs generalforsamling, med et enestående flertall av stemmer for en resolusjon med et sterkt krav om at Russland umiddelbart stanser sitt forferdelige angrep på Ukraina

– Jeg er takknemlig for alle landene som stemte for. Dere har valgt den rette siden av historien.

Han skriver videre at det er destruktive resultat av avstemningen for angriperen, og at de viser overbevisende at en global anti-Putin-koalisjon har blitt dannet og fungerer.

– Det er et folkemord

Under det ellevte ekstraordinære generalforsamlingen i FN, som startet mandag, kommer det frem at Ukrainas FN-utsending, Sergiy Kyslytsya, anklager Russland for folkemord.

– Det er allerede klart at Russland sitt mål ikke bare er en okkupasjon. Det er et folkemord. 7.-8. mars vil den internasjonale domstolen i Haag holde høringer om anklager på folkemord.

Han sa videre at dette er et definerende øyeblikk for vår generasjon, og at vår generasjon er en generasjon som burde blitt skånet mot krig. Samt at det var derfor våre forfedre grunnla FN.

– De har gått inn i Ukraina, og prøvd å ta fra oss retten til å eksistere. De har kommet for å løse det «ukrainske problemet», slik propagandaen deres hevder. Bare stopp, og tenk på hva denne krigen minner dere om. Over 80 år prøvde en annen diktatoter å løse et annet folks «problemer». Men han feilet.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på alle lovbruddene Russland har utført mot det ukrainske folk siden mitt forrige innlegg for to dager siden. Listen er så lang at vi vil gå tom for tid. Lovbruddene er så barbariske at det er vanskelig å fatte.

I et intervju etter den ekstraordinære generalforsamlingen forteller Kyslytsya at han han er glad for utfallet av avstemningen.

– Jeg har stor tro på FN, og det ukrainske folket har enda mer grunn til å ha stor tro på FN.

– Stemmegivningen er en sterk melding til Russland.

Kyslytsya er svært takknemlig for all hjelpen som landet har fått siden Russlands invasjon.

– Jeg er takknemlig for alle land som allerede har sendt hjelp til Ukraina.

Han brukte tiden på å fortelle at Ukraina vil gjenoppbygge landet. Enten slik det var, eller enda bedre. Han forteller også at de grufulle handlingene som nå finner sted i Ukraina er Putins verk, og ikke det russiske folk.

– Til tross for Putins grufulle handlinger tror jeg på at det finnes russere med verdighet. Dette er Putins handlinger.