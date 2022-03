Nervedrama da Kolstad seiret i Berges debut

Kolstad - Drammen 31-30 (17-20)



Forrige torsdag ble det klart at Christian Berge gir seg som landslagstrener for å bli med i den nye storsatsningen til Trondheims-klubben Kolstad.

Allerede onsdag kveld fikk Berge sin debut på trenerbenken sammen med Stian Gomo og Erlend Sagosen mot serietoer Drammen.

Og debuten ble litt av et nervedrama mot Kristian Kjellings Drammen som Kolstad og Christian Berge gikk seirende ut av med en 31-30-seier.

– Det var griseartig, rett og slett, sier Berge til TV 2 kampslutt.

– Jeg bruker som regel ikke å komme ut av garderoben før kamp, men i dag så klarte jeg ikke sitte inne der å vente. Så jeg måtte gå ut å kjenne litt på stemninga og den biten der. Man merker at man har savna det her, så vet man at man får det kontinuerlig dag ut og dag inn. Det var en fin start, smiler Berge.

Det betyr også at Elverum er seriemester selv med fem kamper igjen, ettersom serietoer Drammen ikke lenger har en teoretisk mulighet til å ta igjen laget fra Innlandet.

Lagene fulgt hverandre tett i i store deler av den første omgangen, men Drammen dro noe fra like før hvilen og hadde et lite overtak på vei inn i garderoben.

Anført av gjestenes August Pedersen som scoret hele åtte mål før pause, kunne Drammen gå til pause med 20-17-ledelse.

Kolstad åpnet imidlertid andre omgang svært godt. Før fire minutter var spilt etter hvilen sto det 21-21 i Kolstad Arena.

Halvveis ut i andre omgang ledet også Kolstad med to mål, men Drammen kom tilbake og var i ledelsen fem minutter før slutt.

Berge tok timeout minuttet før full tid og da ledet Kolstad 31-30. Trønderklubben hadde i tillegg ballen, men bommet på sjansen som fulgte. Det ga Drammen en siste sjanse til å skape balanse, men den klarte ikke gjestene å benytte seg av.

Dermed tok Kolstad en svært sterk 31-30-seier i Christian Berges første kamp på trenerbenken.

Christian Berge skal være landslagssjef for håndballgutta i Golden League-turneringen i mars og slutter seg for fullt til Kolstad 1.mai.

Berges kontrakt med Kolstad strekker seg til sommeren 2024.