Kronprinsregenten om Ukraina: – Alvorlig, kaotisk og vanskelig

Kronprins Haakon beskriver bildene fra Ukraina som hjerteskjærende. Onsdag tok han initiativ til et møte med hjelpeorganisasjonene for en orientering.

– Det er krig i Europa. En utrolig alvorlig situasjon. Mennesker er på flukt, mennesker blir drept, men vi ser også mennesker som kjemper og yter motstand, sier kronprins Haakon.

Onsdag ettermiddag møtte kronprinsregenten Redd Barna, Flyktninghjelpen og Røde Kors for å få en orientering om den humanitære situasjonen i Ukraina.

– Alvorlig, kaotisk og vanskelig

Møtet var på initiativ fra kronprinsregenten selv.

– Den humanitære bidraget som disse organisasjonene yter er en viktig del av Norges bidrag. Det var veldig fint å få snakke direkte med dem som jobber i Ukraina for å få en bedre forståelse, sier kronprins Haakon til TV 2.

ORIENTERING: Under møtet onsdag ettermiddag fikk kronprinsen tegnet et alvorlig bilde. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han understreket at Norge har fordømt situasjonen og stiller seg på samme side som Ukraina. Om det han fikk høre under møtet, sier han:

– Det er en bekreftelse på at situasjonen er utrolig alvorlig, kaotisk og vanskelig.

Han beskriver bildene som blir sendt fra bakken som hjerteskjærende.

Dette mener han nordmenn bør gjøre nå

På spørsmål fra TV 2 om hva nordmenn kan gjøre her hjemmefra, svarer kronprins Haakon at det er en del ting, som å blant annet støtte de humanitære organisasjonene.

– De har høy kompetanse og har vist at de får til mye i vanskelige situasjoner, sier han og legger til:

– Samtidig er det viktig for oss nordmenn å ta vare på hverandre. Mange er naturlig nok urolige nå.

Kronprinsregenten mente også at nordmenn må holde på det han beskrev som «humaniteten vår».

– Vi må klare å se mennesker for det de er, nettopp mennesker. Og jeg kan støtte det statsministeren sa om at både ukrainske og russiske mennesker skal føle seg trygge i Norge. Det er viktig, tenker jeg.

Tror flere tusen vil komme til Norge

Til stede på møtet var generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

– Vi hadde anledning til å fortelle at nå går det ukrainske folket inn i sin åttende natt med bombing, krig og usikkerhet. Da er det viktig at de vet at det norske folk tenker på dem og sender penger til hjelpearbeiderne på bakken, sier Egeland.

Også deres egne hjelpearbeidere er på flukt i Ukraina. Forholdene beskriver han som helt fryktelige.

ORGANISASJONENE: Både Røde Kors, Flyktninghjelpen og Redd Barna har mannskap på bakken i Ukraina. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hundre tusen flykter fra øst til vest i Ukraina, og enda flere flykter til nabolandene. De som har det verst er de inne i Ukraina. De er redde, forfrosne og har det vondt.

– Hvor stor vil flyktningstrømmen til Norge bli?

– Mange, mange tusen. Det er det ingen tvil om. Hvis det blir fire-fem millioner på flukt til nabolandene så vil en andel av de trekke mot Skandinavia, sier Egeland.