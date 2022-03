Formel 1 er motorsportens aller øverste liga, med MYE penger involvert.

Tidligere kunne et enkelt team bruke opptil fire milliarder kroner per sesong på to førere.

I år strammes budsjettaket inn. I fjor kunne hvert team bruke 145 millioner dollar, nå er det redusert ned til 140 millioner dollar.

Fortsatt er førerlønninger og en del annet holdt utenfor budsjettaket, men målet er at denne ordningen på sikt skal gjøre at forskjellen på fattig og rik i Formel 1 blir mindre – og at flere team kan kjempe om pallplasseringer, seiere og mesterskap.

Fastlønn på 475 millioner

Når vi ser på lønnen til de ulike Formel 1-førene, varierer den stort. Ikke helt overraskende er det superstjerne Lewis Hamilton og Max Verstappen som topper listene Formel-1.no har publisert.

Det er ikke veldig mange 24-åringer som har en årslønn på 475 millioner kroner. Foto: Scanpix

Regjerende verdensmester, Max Verstappen, har nylig signert en ny avtale med Red Bull. Den skal være verdt opp mot 475 millioner kroner i året – frem mot 2025.

Fjorårets sølvmedaljør, Lewis Hamilton, skal få utbetalt akkurat det samme som Verstappen, altså en årlig lønn fra teamet på vanvittige 475 millioner kroner.

I tillegg til dette kommer egne sponsoravtaler, reklameoppdrag, salg av supportereffekter – for å nevne noe.

Uten at det er offisielt, er det flere kilder som skal ha det til at Lewis håver inn opp mot én milliard kroner årlig. Det tilsvarer i så fall en «månedslønn» på drøyt 83 millioner kroner...

Her kan du se oversikten på hva årets Formel 1-førere tjener årlig:

Lønn - Formel 1-førere 2022 Mercedes Lewis Hamilton: 475 millioner George Russell: 55 millioner Red Bull Max Verstappen: 475 millioner Sergio Perez: 88 millioner Alpine Fernando Alonso: 240 millioner Esteban Ocon: 55 millioner Aston Martin Sebastian Vettel: 156 millioner Lance Stroll: 110 millioner McLaren Daniel Ricciardo: 178 millioner Lando Norris: 55 millioner Ferrari Charles Leclerc: 142 millioner Carlos Sainz: 110 millioner AlphaTauri Pierre Gasly: 55 millioner Yuki Tsunoda: 8 millioner Williams Nicholas Latifi: 11 millioner Alex Albon: 22 millioner Alfa Romeo Guanyu Zhou: 11 millioner Valtteri Bottas: 100 millioner Haas Nikita Mazepin: 11 millioner Mick Schumacher: 11 millioner

