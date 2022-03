Ny person siktet for drapet på Bård Lanes (33)

20. april i fjor ble 33 år gamle Bård Lanes skutt på Kilen i Tønsberg. Han ringte selv etter hjelp og sa at han muligens var skutt.

Han døde på sykehus senere samme kveld.

Tre menn har til nå vært siktet for drap eller medvirkning til drap på 33-åringen.

Mandag denne uken gikk politiet til nok en pågripelse i saken. En mann i begynnelsen av 20-årene er siktet for medvirkning til drap. Han ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker.

PÅTALESJEF: Fredrik Bord Johannessen styrer etterforskningen etter drapet i april i fjor. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi mener at han deltok i planleggingsfasen forut for drapet, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Fredrik Borg Johannessen til TV 2.

Selv nekter han straffskyld.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen og sier at han er uskyldig. Han har motsatt seg fengsling, og vi har tatt betenkningstid hva gjelder anken, sier mannens forsvarer, Ole Petter Breistøl.

Han vært pågrepet før

Politiet mener at gjerningsmennene stakk av i en bil som de tente på i etterkant av drapet. Fordi enkelte gjenstander i kjøretøyet ikke var tilstrekkelig utbrent, fant politiet flere spor som de mener er sentrale i drapssaken.

Mannen som mandag ble pågrepet har tidligere vært siktet for skadeverk i forbindelse med bilbrannen, men han ble løslatt igjen etter to døgn på glattcelle.

UTBRENT: Dette kjøretøyet ble funnet på Sem etter drapet i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Pågripelsen skjedde etter godt og grundig etterforskningsarbeid knyttet til elektroniske spor, sier Johannessen.

Ifølge politiadvokaten er ikke mannen tidligere straffedømt.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan politiet mener at en mann i 20-årene fra Drammen er skytteren, mens de to andre som har sittet lenge i varetekt har hatt en rolle som medvirkere.



Mener avdøde ble overvåket

Slik TV 2 forstår det har det vært en mangeårig konflikt mellom Lanes og de to som er siktet for å ha medvirket til drapet, men ikke mellom siktede og den antatte skytteren.

Politiet mener at Lanes ble grundig overvåket i flere dager før han ble skutt.



ÅSTEDET: Drapet fant sted på Kilen i Tønsberg. Flere la ned lys og blomster til minne om avdøde. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under etterforskningen har politiet blant annet funnet en sporingsenhet under bilen til Lanes. De mener at de siktede har benyttet denne til å følge med på offerets bevegelser via en app.

Etter det TV 2 får opplyst har politiet funnet fingeravtrykk fra en av de andre siktede på sporingsenheten. Dette er ikke vedkommende som bestilte den eller han politiet mener skjøt.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at den ene siktede har alibi for drapstidspunktet, men at han bestilte sporingsenheten med sitt eget kredittkort. Etter det TV 2 får opplyst ble denne levert hjem til ham.

Politiet opplyser at de regner med å være ferdig med å etterforske saken en gang etter påske.