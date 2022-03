Mishandlet mann, bandt ham fast med belte og kastet ham i fryseboksen

– Min klient ser frem til å møte opp i retten, og han håper at saken blir godt opplyst der, sier advokat Johannes Wegner Mæland.

Han forsvarer en mann i 50-årene som nok en gang er tiltalt for et straffbart forhold. Fra før et han dømt for minst frem grove ran og fornarkotikalovbrudd.

Han ble også tidligere knyttet til et kjent gjengmiljø på Østlandet.

Saken han nå må svare for gjelder grov vold.

Ifølge tiltalen skal han ha slått en mann i hodet og i kroppen med en øks og en jernstang. Deretter skal han ha bundet armene hans med et belte og løftet ham opp i en fryseboks.

Etter det TV 2 kjenner til skal ikke fryseren ha vært tilkoblet strøm. Det er imidlertid ikke kjent hvor lenge mannen skal ha ligget i boksen før han ble frigjort.

Offeret pådro seg sårskader, hevelser og smerter, ifølge politiet.

På grunn av av innestengningen i fryseboksen omfatter tiltalen også straffelovens paragraf 254, som gjelder innesperring, bortføring eller frihetsberøvelse.

Saken skal behandles i Vestfold tingrett 14. og 15. juni. Tiltalte har ikke forklart seg for politiet, og det er ukjent hvordan han stiller seg til anklagene.