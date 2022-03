Sjekk Ronaldos skrekkelige 2022: – Det er som å spille med ti mann og et wildcard

Målstatistikken for Ronaldo har vært dyster så langt i år. Men ekspertene tror fornyet tillit er den rette medisinen til å få målene til å komme igjen for Manchester United-stjernen.

2022 har så langt ikke vært Cristiano Ronaldos store fotballår.

På årets to første måneder har portugiseren kun scoret ett mål på tolv kamper for et United-lag som har hatt svært variable resultater.

Da han scoret mot Brighton i 2-0-seieren den 15. februar gjorde han slutt på sin verste måltørke på over 13 år.

Det har likevel ikke bedret seg nevneverdig etter dette. Ronaldo har gått målløs av banen i de neste tre kampene, og har måtte tåle mye kritikk for formen hans i det siste.

Nå venter serieleder Manchester City på Etihad. Men bør Ronaldo få starte byderbyet?

– Ti mann og et wildcard

– Det er et stort dilemma når det tørker opp med scoringer.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker mener Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick har en utfordring når han skal plukke ut spiss.

– Ronaldos plass i United-laget er helt avhenging av at han scorer mål. Utover det tilfører han lite. Særlig med tanke på løpskraft og det defensive. Det er litt som å spille med ti mann, og så er det et wildcard som får gjøre det han vil. Men å score mål gjør han bedre enn noen andre, sier Alsaker.

En av forklaringene til formduppen kan være alderen. I februar fylte Ronaldo 37 år. Ifølge Transfermarkt har det likevel bare vært Bruno Fernandes som har spilt mer av utespillerne i United denne sesongen.

– Ting tyder på at det er i meste laget for han. Det er litt mange kamper og slitasje. Under Rangnick må han kanskje løpe mer enn han ønsker også.

Samtidig er det ikke bare å vrake en Ronaldo ute av form. Alternativene på benk er få. Den kanskje beste erstatteren, Edinson Cavani, har vært mye skadet i det siste. Ralf Rangnick kom imidlertid med oppløftende nyheter på pressekonferansen før helga.

– Han hadde sin andre trening i dag. Det ser bra ut, så jeg tror han kan være en del av troppen på søndag. Ellers er det to-tre spørsmålstegn, sa Rangnick.

Av andre alternativer er Anthony Martial sendt på lån til Sevilla, mens Mason Greenwood er midlertid suspendert for klubben. I tillegg er Marcus Rashford ute av form.

– Det er ingen opplagte kandidater på topp. Det gjør det vanskelig for Rangnick. Hadde Cavani vært i form, ville jeg nok tatt han inn, sier den rutinerte Premier League-kommentatoren.

KUNNE ERSTATTET RONALDO: Marcus Rashford (ikke i form), Edinson Cavani (vært skadet) og Anthony Martial (på utlån) kunne vært alternativer på topp for United. Foto: PHIL NOBLE

– Slurvete

Øyvind Eide er sportsdirektør for Norges Toppidrettsgymnas, og skriver analyser om Manchester United for united.no. Han er klar på at Ronaldo bør fortsette som førstevalget på topp for United.

– Det er et valg om å ta ut en dårlig spiss eller la han finne godfølelsen. For finner han den kan han levere drøssevis med mål. Når han får sjansen så venter man på at det løser seg. Jeg hadde gått for å fortsette med Ronaldo, sier Eide.

Ronaldo har nemlig kommet til flere gode muligheter, og flere mål har blitt annullert i det siste. Den tidligere Kongsvinger- og Stabæk-treneren tror ikke det skal mer til enn noen scoringer for å snu ting.

– Han trenger å få den forløsende scoringen et par ganger på rad. Ronaldo må få opp treffprosenten sin. Han kommer aldri til å bli raskere og sterkere, men kan fortsatt ta på timing på rykket og lukte hvor det skal være. Ingen kan dra han ut av denne blindgaten enn han selv.

Han har sett tegn til bedring i de siste kampene.

– Det er en spiller som blir eldre som alle andre. Tiden vil på et eller annet tidspunkt ta ham igjen. På den ene siden syns jeg han i de tre-fire siste kommer til sjanser. Fortsatt har Ronaldo en god nese for hvor han plasserer seg.

Eide har sett mer grundig på hva den portugisiske stjernen foretar seg på banen. I den offensive delen handler det om å komme til sjanser på innleggsituasjoner, returer, og å bli spilt igjennom, forklarer han.

– Der kommer han fortsatt til en god dose med sjanser. Men her mangles det presisjon i avslutningen og dødelighet i touchet. Det ser vi også at når han er i andre posisjoner lavere i banen. Tidligere kunne han vært flink til å spille opp andre, men nå spiller han som regel på første bevegelse. Gjerne ofte slurvete pasning.

IKKE BARE NEDTURER: Cristiano Ronaldo har scoret 15 mål denne sesongen, og flere av dem har vært direkte avgjørende. Her fra overtidsmålet i seieren mot Villarreal. Foto: PHIL NOBLE

Toppkamper venter - våkner Ronaldo?

Etter Ralf Rangnick overtok det midlertidige manageransvaret i Manchester United har Ronaldo scoret tre mål. Til sammenligning ble det ni scoringer etter comebacket i september og frem til Ole Gunnar Solskjær ble sparket. Tre scoringer ble det også da Michael Carrick ledet laget midlertidig i tre kamper.

På papiret har det vært overkommelig motstand etter tyskerens inntreden, men nå begynner toppkampene virkelig å komme. Først er det altså Manchester City, før det er Tottenham og returkampen mot Atletico Madrid i Champions League.

ANALYTIKER: Øyvind Eide analyserer Manchester Uniteds kamper for united.no. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– De beste spillerne skal stå frem når det virkelig gjelder. Er han mannen for de største anledningene? Jeg er usikker. Det handler om at han ikke har egenskapene som gjorde ham så overlegen før. Det kan bli forknytt for han. Hele verden forventer at han skal avgjøre, sier Eide.

Når sesongen skal begynne å avgjøres på vårparten har Ronaldo ofte prikket inn toppformen i jakten på trofeene. Øyvind Alsaker er likevel tvilsom til at toppkampene vil lokke frem den beste versjonen av 37-åringen.

– Det som kompliserer dette spissvalget ytterligere er at de møter City. Spørsmålet er om Ronaldo kommer til de store sjansene mot den type motstand. Han spilte i Madrid mot en motstander han har påført mye smerte. Det var ikke imponerende det vi så der, sier Alsaker.

Han tror likevel scoringene er rett rundt hjørnet.

– Han har fremdeles ferdigheter foran mål som er i ypperste verdensklasse. Jeg tror ikke at måltørken kommer til å vare særlig mye lengre.

UTKLASSET: En av Ole Gunnar Solskjærs siste kamper som United-manager var mot Manchester City. Pep Guardiolas menn vant 2-0 og herjet tidvis på Old Trafford. Foto: OLI SCARFF

Tror ikke på gjentakelse av Solskjær-bank

Selv om mye tyder på at Cristiano Ronaldo får fornyet tillit på topp for United, blir det unektelig en tøff oppgave som venter de røde djevlene søndag. Manchester City på Etihad er starten på en lang rekke tøffe kamper.

Da lagene møttes på Old Trafford i november totaldominerte City kampen. Det endte riktignok 2-0 til de lyseblå, men United hadde lite å stille opp med.

– Man så mot City og Liverpool på Old Trafford i høst hvor langt unna de er. På Etihad må de løpe mye. Rangnick har utfordring, sier Øyvind Alsaker som skal kommentere kampen fra Etihad. Han utdyper:

– Fordelen mot City er at taktikken gir seg lett. Man må samle laget, være kompakte, satse på kontringer, og variere presshøyden underveis. Solskjær hadde fenomenale resultater lenge mot Guardiola. I høst gikk prosjektet i oppløsning.

Han tror på en jevnere batalje denne gangen. Faktisk har United vunnet de siste to oppgjørene i Premier League på Etihad.

– United er et annet sted nå, selv om Rangnick har fått mye kritikk og mye lekkasjer om misnøye. Faktum er at de veldig sjelden taper kamper, men på en annen side spiller de sjelden gode kamper. Men dette er et mer robust United-lag.