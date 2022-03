Ingen angrende synder

Det var litt vanskelig å få tak på hva Tajik egentlig beklager, annet enn det åpenbare, at hun ikke informerte statsministerens kontor om at hun likevel ikke benyttet seg av den leiekontrakten hun oppga, men i stedet bodde hjemme hos mor og far.

Hun gjentok gang på gang at dette var feil hun gjorde for femten år siden. Hun påstår hardnakket at hun uansett hadde krav på gratis og skattefri pendler-leilighet. Altså, alt dette er detaljer og støy. Det fremstår som bagatellisering, og er en dårlig strategi hvis du vil gjenreise tillit. Hun har selv ansvaret for at det den siste uken er stilt helt betimelige spørsmål om hun har unndratt flere hundre tusen kroner i beskatning.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun søkte først om pendlerleilighet og oppga at hun ikke hadde boutgifter på hjemstedet. Men for å unngå beskatning, la hun deretter frem en leiekontrakt som kan se ut til å være tilbakedatert, på et leieforhold som hun likevel ikke benyttet seg av. Hun flyttet hjem til mor og far, slik at hun fortsatt kunne bli boende i Oslo, uten å betale husleie eller skatt av fordelen.

Halmstrået til Tajik er at hun «hadde boutgifter» hjemme hos foreldrene. Regelverket sa ingenting om hvor mye boutgifter eller hvilken type boutgifter. Tajik formaliserte heller ikke dette med foreldrene sine. Det ble ikke skrevet noen kontrakt eller inngått en muntlig avtale om betaling av faste beløp. Slik jeg forstår henne, har boutgiftene i disse årene bestått av sporadisk dekning av husholdningsutgifter. Hvis hun faktisk har hatt en avtale om å betale utgifter til foreldrene for å bo hjemme, er det vanskelig å forstå hvorfor den ikke ble dokumentert.

Det var neppe slike boforhold Stortinget hadde i tankene da de lagde regelverket om gratis skattefrie pendlerleiligheter for stortingsrepresentanter med hus, hjem og/eller familie i hjemfylket, mer enn fire mil fra Oslo. Tajiks største problem, også fremover, er at jeg tror mange i og utenfor hennes eget parti også mener det samme. Det er rett og slett vanskelig å tro på Hadia Tajiks historie.

Utfordringen til Tajik er at det fremstår som om hun utnyttet et system som egentlig ikke var ment for politikere i hennes posisjon. Hun var nemlig 23 år gammel student, bosatt i Oslo, da hun ble spurt om å bli politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Som politisk rådgiver representerer du heller ikke en valgkrets, eller fylke, slik du gjør som stortingsrepresentant.

I løpet av årene er det blitt vanlig at flere tilpasset seg dette regelverket, både stortingsrepresentanter og politikere i regjeringssystemet. Det finnes blant annet flere eksempler på stortingspolitikere som er har leid ut boligen sin i Oslo, kjøpt eller leid et krypinn i hjemfylket og fått gratis skattefri pendler-leilighet til disposisjon i Oslo. Det har vært mye kreativitet der i gården. Det er ikke unaturlig at Tajik også ble informert om denne praksisen da hun ble politisk rådgiver i 2006.

Men slik jeg tolket henne på den korte og stramt regisserte pressekonferansen, så mener hun fortsatt at hun hadde rett til gratis og skattefri bolig i Oslo, samtidig som hun bodde hjemme hos mor og far. Det er et halmstrå som kanskje ville ha holdt henne utenfor politiets søkelys, men det er ikke spesielt klokt hvis du ønsker å gjenvinne folks tillit.

Og du må gjerne mene at du ikke har gjort noe galt, at du har holdt deg innenfor regelverkets strenge juridiske rammer. Det å frivillig betale ekstra skatt på 200.000 kroner og gå av som statsråd er en ganske dyr pris å betale hvis du egentlig ikke på ha gjort noe galt.

Hadia Tajik gir seg heller ikke som heltidspolitiker. Hun går ikke av som nestleder i Ap, og hun går nå tilbake til Stortinget hvor hun er innvalgt frem til 2025. Hun og Arbeiderpartiet er veldig avhengige av at partimedlemmer, velgere og andre fortsatt kan ha tillit til henne, at de tror på henne. Arbeiderpartiets landsmøte skal dessuten velge ledelse om ett år.

Jeg tror Tajik i det lange løp ville kommet langt bedre ut om hun «tok en Ropstad», nemlig å innrømme at hun forsøkte å utnytte systemet, for å unngå å betale skatt. For deretter å beklage. Det trenger ikke å være en erkjennelse gjort noe straffbart, men ville vært en ærlig erkjennelse av å ha forsøkt å tøye grensene til en ganske så raus ordning forbeholdt landets fremste politiske elite.

– Som politiker … så privilegert – og likevel å ønske å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig få tynt ut … Det burde jeg ikke gjort, innrømmet Ropstad I et intervju med TV-pastor Egil Svartdahl i februar.

Hadde Tajik gjort det samme i dag, tror jeg veien tilbake til gjenvunnet tillit, til gjenvalg som nestleder neste år, til og med et potensielt comeback som statsråd, ville vært enklere og kortere.

Men i dag fremstod hun mer som et offer, enn en ydmyk og angrende synder.