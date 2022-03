Elskerinne bekreftet sex med dommer på tinghuset

Sorenskriver Ole Ingar Ødegård er tiltalt for å ha forklart seg uriktig til Frostating lagmannsrett. Han risikerer opp til to års fengsel.

Etter det TV 2 erfarer har ingen dommer før stått tiltalt for samme kriminelle handling.

Hordaland statsadvokatembeter mener Ødegård ikke ga korrekte opplysninger da Frostating lagmannsrett spurte om sorenskriverens forhold til et kvinnelig vitne i en sak Ødegård behandlet høsten 2018.

HORDALAND TINGRETT: Sorenskriver Ole Ingar Ødegård er tiltalt etter straffelovens § 365, for i et dokument ha gitt en uriktig erklæring. Ødegård benekter dette. Foto: Frode Hoff / TV 2

Dette er to sentrale spørsmål Hordaland tingrett skal forsøke å få svar på:

Var sorenskriver Ødegård habil da han behandlet en barnefordelingssak høsten 2018?

Eller løy Ødegård for lagmannsretten om varigheten av forholdet han hadde til en hemmelig kjæreste for å skjule at han var inhabil da han behandlet en barnefordelingssak.

«Sorenskriversaken» som først ble omtalt i Tidens Krav, har blant annet vært innom statsminister Erna Solberg sitt bord.

Det førte så til at Ødegård i fjor ikke ble utnevnt som lagdommer av Kongen i statsråd, som planlagt.

Vitne og elskerinne

Onsdag fikk retten høre hans tidligere elskerinne uttale seg om forholdet hun hadde til Ødegård.

TRE DAGER: Forsvarer Halvard Helle representerer den tiltalte sorenskriveren. Her i samtale med statsadvokat Benedikte Høgseth. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Kvinnen som var ansatt i barnevernet i perioden 2017 og 2018, bekreftet at hun og Ødegård kjente hverandre tilbake fra 2012. Kvinnen har lagret langt over 15.000 tekstmeldinger som gikk mellom de to. Ifølge politivitnet i saken, sa at det var funnet over 900 vedlegg. Flere av disse skal ha seksualiserte motiver.

Spesielt relevant var det for retten å høre kvinnen forklare seg om status i forholdet mellom de to etter 2017.

Dette fordi Ødegård har sagt til Lagmannsretten at forholdet mellom de to ble avsluttet i 2017. Sorenskriveren mener at han derfor ikke var inhabil når han behandlet en sak høsten 2018, hvor elskerinnen var innkalt som vitne.

Elskerinnen til sorenskriveren var inntil kvelden før rettssaken startet, ført opp som vitne for mor. Hun jobbet da i barnevernet og hadde blant annet vært med å utarbeide en rapport som favoriserte mor som omsorgsperson.

Nordmøre tingrett avsa desember 2018 en dom i mors favør. Barnefar, Ole Christian Torkildsen, anket dommen til lagmannsretten.

Anonymt brev

– Etter tingrettsdommen mottok jeg et anonymt brev med opplysninger om at sorenskriveren hadde et forhold til den kvinnelige barnevernsansatte, sier Ole Christian Torkildsen.

ANONYMT TIPS: Ole Christian Torkildsen fikk et anonymt tips om at Ødegård og den ansatte i barnevernet hadde et hemmelig forhold. Foto: Bevismateriale Politiet KLAGET PÅ DOMMER: Ole Christian Torkildsen anmeldte sorenskriver Ole Ingar Ødegård etter at han fikk vite det anonyme brevet som avslørte at dommeren hadde et hemmelig forhold til et sentralt vitne som støttet hans motpart i rettssaken. Foto: Eva Berg

Hun var ikke bare på barnemorens vitneliste, men også en viktig premissgiver for dokumentasjonen som ble tilbudt til selve barnefordelingssaken, tilføyer Torkildsen.

«Vi mener at du bør vite at dommer Ole Ødegård gjennom mange år har vært kjæreste med (anonymt navn) i barneverntjenesten.» Det var alt som sto skrevet i brevet Torkildsen mottok.

Anket saken

I forbindelse med ankebehandling av barnefordelingssaken til Frostating lagmannsrett i oktober 2019, fremmet Torkildsen en habilitetsinnsigelse mot sorenskriver Ødegård.

Fredag 25. oktober 2019 sender Frostating lagmannsrett en epost til Ødegård. Sorenskriveren svarer følgende i epost samme dag:

«Jeg hadde en relasjon til (navn kvinne) på det private plan i en periode da jeg arbeidet som kommuneadvokat, og har sporadisk møtt henne så sent som i 2017.»

«Under foreldretvistsakens behandling i tingretten høsten 2018 tenkte jeg ikke på relasjonen til (navn kvinne) som problematisk.»

På bakgrunn av Ødegård sin forklaring, som i korthet gikk ut på at han ikke hadde omgang med kvinnen i 2018, kom lagmannsretten til at sorenskriveren var habil til å dømme i barnefordelingssaken samme år.

Torkildsen politianmeldte saken som så havnet hos Hordaland statsadvokatembete.

Nakenbilder og voldsalarm

I rettssaken som nå pågår har Ødegård hardnakket hevdet at forholdet mellom de to ble avsluttet i 2017. Han har fortalt om kvinne som «hang på ham» og oppsøkte ham nærmest over alt.

Ødegård sier han følte at situasjonen var så ekstrem at han kontaktet politiet for han vurderte å anskaffe seg voldsalarm.

Ødegård tegnet et bilde av en psykisk ustabil kvinne som aldri ville gi slipp på ham. Til tross for dette erkjenner Ødegård at han gjenopptok kontakt med kvinnen i løpet av 2020 og de skal også dette året hadde «intim kontakt».

På rettens andre dag fortalte kvinnen en helt annen historie. Hun beskrev forholdet som både fint og konfliktfylt. Hun sa derimot at de to traff hverandre hele 25 ganger i løpet av våren 2018 etter avtaler gjort på SMS.

Sex på politihuset

I retten ramset kvinnen opp flere datoer, blant annet 22. april:

– Det var mye SMS-utveksling av seksuell karakter. Jeg hentet ham på politihuset og vi dro på hytten på Frei. Han tok nakenbilder, forklarte kvinnen i femtiårene.

NYE OPPLYSNINGER: Statsadvokat Benedikte Høgseth sier hun har fått nye opplysninger i saken etter at både tiltalte og hans tidligere elskerinne har forklart seg. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Kvinnen hevdet at de hadde hatt sex på en rekke ulike steder, på hytten, i foreldrene hus - og i Nordmøre tingrett.

Kvinnen har notert datoer og klokkeslett for de ulike treffene.

– Vi hadde sex for siste gang i 3. juli i 2018. Klokken 19.30 hentet jeg ham i parkeringshuset, forklarte kvinnen fra vitneboksen.

Dette treffet fant sted kun få dager før sorenskriveren hadde et planmøte med partene i en barnefordelingssak. En sak hvor kvinnen - hans hemmelige elskerinne - hadde vært involvert.

Diskuterte saken

Ifølge den barnevernsansatte kvinnen diskuterte hun denne barnefordelingssaken med Ødegård.

I retten sa hun også at sorenskriver Ødegård hadde rådet henne til å svare kort når Torkildsen, den tapende part i barnefordelingssaken, henvendte seg skriftlig til henne i forbindelse med saken.

Kvinnen deltok også i utarbeidelse av en rapport som var kritisk til far som omsorgsperson og hun deltok også i et møte med barnefar.

I et møte før rettssaken blir kvinnen kjent med at sorenskriver Ødegård skal være dommer i saken hun har vært involvert i.

– Jeg følte det var feil, forklarte kvinnen.

Og hun sendte da en SMS til Ødegård og ba ham trekke seg fra saken. Ødegård svarte at det var ikke noe hun skulle avgjøre. Det var Ødegård som «suverent» skulle avgjøre dette og ikke en «saksbehandler» i barnevernet.

Ødegård sendte også tekstmelding hvor han klart ga uttrykk for at all kontakt vedrørende saker skulle gå via kommunens prosessfullmektig.

I retten sa kvinnen at hun ikke ville det, fordi hun var redd for at det ville føre til problemer for Ødegård dersom forholdet mellom de to ble kjent.

Privatdetektiv

Ødegård fortalte at eks-elskerinnen hadde engasjert folk som spanet på ham og at han fikk oversendt en «spaningsrapport» på telefonen.

På rettens andre dag bekreftet den barnevernsansatte dette.

– Det kostet tretti tusen kroner å få en privatdetektiv på saken og det var vel anvendte penger, sa kvinnen.

Hun brukte privatetterforsker for å avsløre at sorenskriveren da hadde etablert et nytt forhold til en tredje kvinne. Han bodde dessuten da sammen med en samboer i Kristiansund.

Den barnevernsansatte forklarte retten at hun fant privatetterforskeren ved å google «privatetterforsker».

Hvorfor privatetterforsker, kunne du ikke bare legge dette bak deg? ville dommer Håkon Rastum vite.

– Jeg ville ha en skikkelig avslutning. Jeg hadde investert så mye i forholdet, han var så syk og i tillegg prøvde han å presse meg til å lyve. Det var på en måte for å avslutte dette en gang for alle, forklarte kvinnen.

Etter at sorenskriveren av Frostating lagmannsrett ble spurt om hans forhold til henne, følte hun at Ødegård ville presse henne til å lyve om hvor lenge de to i realiteten hadde et forhold.

Erkjenner ikke straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld, gjentok Schjødt-advokaten Halvard Helle som representerer Ødegård.

NEKTER STRAFFSKYLD: Advokat Halvard Helle mener hans klient, sorenskriver Ødegård hadde avsluttet forholdet i 2017 og stilte kritiske spørsmål til kvinnen som hevder forholdet strakk seg lengre. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Statsadvokat statsadvokat Benedikte Høgseth sier hun i prosedyren vil komme inn på «litt flere sentrale detaljer» enn det aktoratet har basert seg på ut fra politiforklaringene.

– Da mener jeg detaljer fra forklaringene til både tiltalte og kvinnen han skal ha hatt et forhold til, sier Høgseth til TV 2.

Det er satt av tre dager til saken som avsluttet i Hordaland tingrett torsdag 4. mars.