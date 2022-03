Støre: – Riktig av Tajik å trekke seg

Onsdag bekreftet Tajik at hun går av som statsråd etter flere avsløringer rundt hennes bruk av pendlerboliger.

– Jeg beklager de feilene jeg har begått. Jeg tror nok det er en rekke feil. Mange av dem ligger femten år tilbake i tid. Jeg får ikke gjort så mye med det. Men det jeg får gjort noe med, er det jeg gjør i dag. Jeg tar ansvar ved å gå av, sa Ap-toppen under den hasteinnkalte pressekonferansen.

Selv om Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister, nekter hun å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet.

Respekterer beslutningen

Onsdag ettermiddag møter statsministeren pressen.

– Det er en beslutning jeg respekterer og støtter. Hun har forklart at hun har gjort flere feil knyttet til at hun har hatt skattefri pendlerbolig, sier Støre.

Statsministeren sier at hun ikke ønsker å gå konkret inn i saken.

– Jeg tror på og har tillit til hvordan hun forteller sin historie. Men jeg er enig i at det riktig at hun trekker seg, sier statsministeren.

– Svært dyktig

Støre sier han er glad for at Tajik er motivert for å jobbe videre i Arbeiderpartiet, som stortingspolitiker og nestleder.

– Hun er en svært dyktig politiker, og hun har mye ugjort for Arbeiderpartiet og våre velgere.

På spørsmål om Tajik kan fortsette som nestleder, svarer Støre kontant «ja».

– Hun har gjort feil, hun har beklaget og setter partiet foran seg selv når hun nå går av.

– Mennesker kan gjøre feil

På spørsmål fra TV 2 om hva Støre mener er forskjellen på å være statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet når det kommer til tillit, svarte Støre:

– Hadia kom til meg og trakk den konklusjonen om at på bakgrunn av de feilene hun har gjort, så ønsket hun å gå av som statsråd. Og jeg tror det er en riktig avgjørelse. Også mener jeg at hun da har ryddet opp i de forholdene, og kan tre tilbake til det som er hennes øvrige roller , sier Støre og legger til:

– Mennesker kan gjøre feil. De kan legge frem og forklare rundt det. Det som er lagt frem av dette, gjør at jeg mener hun kan fortsette i det hun ble valgt til av Arbeiderpartiets landsmøte i fjor.

– Så dette er ikke alvorlig nok?

– Jeg har tillit til at hun kan fortsette som nestleder.

Statsministeren sier at han først ble klar over denne saken da den først ble rullet opp i mediene.

– De siste ti dagene har jeg håndtert en krig i Europa. Jeg har hatt samtaler med den ukrainske presidenten, og kommer rett fra møter med den finske presidenten og den svenske statsministeren. Jeg har hatt mye annet å stelle med, men har fulgt med på sakens utvikling.