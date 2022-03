Haga ut mot langrennstoppene: – Manglende takhøyde skremmer meg

Ragnhild Haga reagerer på at hun ikke ble tatt ut til tremila i Holmenkollen. I sosiale medier anklager hun langrennsledelsen for bruk-og-kast-mentalitet.

Utspillet er det siste av en rekke med kritikk som har kommet mot langrennslederne i landslagsmiljøet.

«Det gleder meg at mange nye og unge utøvere får gå i Holmenkollen. Og jeg vet at idrett ikke alltid er rettferdig, ei heller det viktigste i verden. Men manglende takhøyde og bruk-og-kast-mentalitet av utøvere skremmer meg. Hvem skal tørre å si fra om noe, internt eller eksternt, hvis det man blir møtt med er stillhet og vraking av langrennslandslaget?», skriver Haga på Instagram.

31-åringen er ikke en del av kvinnelandslaget denne sesongen, men kom med til OL da koronasmitte gjorde at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå ikke kunne reise og delta i Beijing-lekene.

Vil ha bedre oppfølging

Haga stusser over at hun etter hjemkomsten til Norge ikke har hørt noe mer fra landslaget. Åsen-løperen mener det er rart at hun ikke er blant de tolv kvinneløperne som går i Holmenkollen lørdag.

«Jeg unner virkelig kommende langrennsgenerasjoner bedre treneroppfølging og større takhøyde. Da tror jeg både idrettsglede og prestasjoner vokser fram. Imens prøver jeg å være en god reserve», skriver hun.

Landslagstrener Ole Morten Iversen ønsker ikke å kommentere Hagas anklager. I OL gikk han hardt ut mot medienes oppslag om bråk i langrennsleiren.

– Med tanke på virkeligheten mediene har prøvd å skape … Vi kjenner oss ikke igjen i det hele tatt. Vi har stor trivsel, samholdet er stort. Ja, det har vært noen uttalelser i mediene som har skapt overskrifter vi gjerne skulle vært foruten, sa Iversen til NTB.

Tar det med Haga direkte

Langrennssjef Espen Bjervig svarer slik når TV 2 spør ham om Hagas spark:

– Ble gjort kjent nå med innlegget du henviser til. Kritikk fra enkeltutøvere ønsker jeg å prate direkte med utøver om, og ønsker derfor ikke å kommentere på innlegget.



Haga ble nummer 29 på skiathlonen og nummer 28 på tremila i OL. Hun var en del av det norske laget som tok femteplassen på stafetten.

