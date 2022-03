Kan bli historiske: – Er det én gang Liverpool har sjansen, så er det nå

Se Liverpool - West Ham lørdag fra klokken 18.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Etter en trøblete fjorårssesong for Liverpool, som til slutt endte bra med 3. plass i Premier League, har de røde vært tilbake på det nivået Jürgen Klopp har forvandlet Liverpool til de siste årene.

Søndag kunne de innkassere sesongens første trofe etter en høydramatisk finale mot Chelsea i Ligacupen. Det var klubbens første turneringsseier i en engelsk cup siden de vant Ligacupen i 2012.

Gjenopplev Liverpools 6-0-smadring over Leeds i videovinduet øverst!

Det er fortsatt mye å kjempe om for Liverpool med knappe tre måneder igjen av sesongen. Liverpool henger med i både Premier League, FA-cupen og Champions League:

Andreplass i Premier League med seks poeng til Manchester City, men med én kamp mindre spilt.

Videre til kvartfinalen i FA-cupen etter onsdagens seier over Norwich. Der møter de enten Nottingham Forest eller Huddersfield, som begge spiller i Championship.

Vant første kamp mot Inter 2-0 på bortebane i åttedelsfinalen i Champions League, og har allerede en fot i kvartfinalen.

TOPPSCORER 1, 2 og 3: Diogo Jota (t.v), Mohamed Salah og Sadio Mané er de tre som har scoret flest mål denne sesongen - av alle i Premier League! Foto: CHRIS RADBURN

Med andre ord, Liverpool har fortsatt muligheter til å ta alle de fire trofeene denne sesongen.

Det har ingen engelske klubber gjort før. Manchester United er det eneste laget som har vunnet «the treble» på balløya, da de vant Champions League, Premier League og FA-cupen i 1999.

– Ingen lag har gjort det før. Det er utrolig vanskelig.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk spørsmål om sjansene for at laget hans kan vinne kvadruppelen denne sesongen tidligere denne uken.

– Ja, vi vant ligacupen. Men vi ligger bak Manchester City i Premier League. Selv Chelsea og Manchester City, med den kvaliteten de har, har ikke greid det, fortsetter Klopp på spørsmål om kvadruppel-mulighetene.

– Så lenge de er med, så er de med

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker mener det ser meget bra ut på Merseyside og at mye taler for at de ikke har hentet sin siste pokal.

– De kan vinne alt. Men...

– Det er en grunn til at ingen har gjort det. I det store heile og må de nesten vinne hver kamp. De kan ikke avgi poeng før City gjør det i ligaen. Jeg aner liten dupp i form hos de to. I tillegg bør de ha litt flyt i trekninger, og så har man tilfeldigheter som skader og dommertabber. Men, så lenge de er med, så er de med, sier Alsaker.

Forrige sesong ble på mange måter mager uten trofeer som til slutt endte med en Champions League-plass på hengende håret.

Alsaker sporer en revansjelysten gjeng på Anfield.

– MULIG: TV 2s kommentator Øyvind Alsaker vil ikke avskrive Liverpools kvadruppeldrøm helt. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Det som taler for dette er den enorme sulten og motivasjonen i gruppen. De fikk forrige sesong ødelagt der skadene undergravde hele prosjektet. Det er ett år uten suksess med et lag som er et av de beste engelsk fotball har sett. Storlag har ofte fire års syklus, så Liverpool tenker nok at de må vinne flere trofeer nå.

Trekker frem Diaz

For Liverpool er i kalasform. Teller man straffesparkkonkurransen mot Chelsea som en seier, har Jürgen Klopps menn elleve seire på rad. Forrige tap kom 28. desember mot Leicester i Premier League. I januar ble også troppen rustet opp.

– Liverpool har fått en god stall, og gjort en ny januarsignering som har vært forbløffende og har styrket deres aksjer. Luis Diaz har gått rett inn og blitt nærmest et foretrukket valg, sier Alsaker.

Liverpools triumf i Ligacupen er altså deres første innenlandske cuptrofé på ti år. Siden 2013 har Liverpool bare vært i én finale på Wembley.

– Hvor store er sjansene for at dette kan gå?

– Mulighetene er der fremdeles. Motivasjon og sulten etter i fjor er sterk. Mengden kamper og tilfeldigheter taler i mot. Det er jo utrolig langt frem til å klare det, sier Alsaker.

Robertsen til TV 2: Hevder han ikke ser på tabellen

Optimistiske supportere

Ansvarlig redaktør Arve Vassbotten for liverpool.no har om ikke annet i alle fall et håp om at det kan skje.

– Er det én gang Liverpool har sjansen, så er det nå. Helt urealistisk er det ikke, men det er tross alt en grunn til at ingen har klart det før. Så lenge Liverpool ikke er slått ut, beholder jeg om ikke troen, så i hvert fall håpet, sier han.

Forrige sesong knakk skadene Liverpool, men nå er situasjonen helt annerledes. Dette, kombinert med den fantastiske formen, får Vassbotten til å tro på mer sølvtøy.

– Jeg er veldig optimistisk med tanke på denne våren. Jeg har veldig god følelse for at det skal bli minst ett trofé til, men det er avhengig av å holde endel nøkkelspillere skadefrie selv om Liverpool nå har en veldig bred tropp - spesielt etter at Diaz kom inn som et friskt pust også i januar.

HÅPER: Ansvarlig redaktør i liverpool.no Arve Vassbotten mener det ikke er helt urealistisk med fire titler. Foto: Privat

Frykter City skal knuse drømmen

Han kaller stallen den beste de noen gang har hatt til å klare den nærmest umulig oppgaven.

– Det er nå god dekning på nesten samtlige plasser i laget, selv om det også utkrystalliserer seg en førsteellever der det nok bare er diskusjon om et par plasser, og benken har aldri vært bedre, sier han.

– Hva taler imot å klare kvadruppelen?

– Manchester City først og fremst. Vi skal ikke glemme at de fortsatt tross alt leder Premier League, selv om Liverpool har tettet igjen luka kraftig, og de er fortsatt med i både FA-cupen og Champions League de også, påpeker han.

Vassbotten rapporterer om en skyhøy stemning blant supporterne, men tviler på noen stor skuffelse om det ikke blir alle fire trofeer.

– Akkurat nå er jeg personlig strålende fornøyd med å ha opplevd et ligacupgull. Når Liverpool også ser ut til å ha stø kurs mot en ny sesong i Champions League og en høyere ligaplassering enn i fjor, vil jeg være relativt fornøyd med denne sesongen. Jeg kan ikke snakke for alle av våre nesten 50.000 medlemmer, men klart klarer vi en double, triple eller gjerne kvadruple, så er det en fantastisk sesong, sier han.