Slik vil Høyre bekjempe overgrep mot barn: – Et uvurderlig verktøy for politiet

Torsdag fremmer Høyre forslag i Stortinget om å innføre meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale på nett. I praksis betyr dette at norske tjenesteleverandører, altså bedrifter eller personer som driver norske nettsider, plikter å melde ifra om de oppdager at nettsidene deres brukes til oppbevaring eller distribusjon av overgrepsmateriale.

– Politiet og påtalemyndigheten bør gis flere verktøy for å avdekke nettrelaterte seksuallovbrudd. Etter dagens lovverk har norske internettleverandører ikke plikt til å melde fra til politiet dersom de oppdager at deres tjenester benyttes til distribusjon eller oppbevaring av overgrepsmateriale. Det vil vi gjøre noe med, sier Ingunn Foss til TV 2.

Høyre-politikeren er medlem av Justiskomiteen, og står bak forslaget som fremmes i Stortinget torsdag.

Inspirert av USA

Ordningen er inspirert av den amerikanske organisasjonen National Center for Missing and Exploited Chilrdren (NCMEC). Ved hjelp av NCMEC-ordningen mottar norsk politi månedlig flere konkrete tips om deling av overgrepsmateriale, seksuell utpressing, barn som deler seksualiserte bilder eller filmer av seg selv og andre former for seksuell utnyttelse av mindreårige.

Dersom NCMEC oppdager et nettovergrep fra en norsk internettbruker, melder de fra til Kripos, som deretter rapporterer saken videre til det aktuelle politidistriktet.

Ingunn Foss representerer Høye på Stortinget, hvor hun også er medlem av Justiskomiteen. Foto: Daniel Lyngseth Fenstad/Høyre

– Meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale kan føre til at politiet oppdager flere seksuallovbrudd, slik at flere seksualovergripere kan domfelles. Erfaringene fra samarbeidet med NCMEC viser med tydelighet at meldeplikt er et effektivt tiltak, forteller Foss.

Slik hjelper NCMEC politiet å stanse overgripere The National Center for Missing and Exploited Children er en amerikansk, veldedig organisasjon som arbeider for å bekjempe mishandling av barn.

Deler av arbeidet går ut på å samarbeide med amerikanske internettjenester, som Google, Snapchat og Facebook, for å avdekke overgrep mot barn på nettet.

Dersom for eksempel Facebook oppdager at noen bruker plattformen til å dele overgrepsmateriale av barn, er de lovpålagt å melde fra om dette til NCMEC.

NCMEC melder deretter saken videre til de aktuelle myndighetene i landet der brukeren oppholder seg. I Norges tilfelle er dette Kripos.



Kripos vil deretter videreformidle tipset til det aktuelle politidistriktet, som etterforsker av saken.



Det finnes ingen versjon av NCMEC i Norge. Nå foreslår Høye å gjøre det lovpålagt for norske tjenesteleverandører å melde fra til politiet dersom de avdekker at tjenestene deres brukes til nettovergrep.

Avslører grove overgrep

Etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam leder Operasjon Spiderweb ved Sør-Vest politidistrikt, en gruppe som jobber for å forebygge, avdekke og iretteføre nettovergrep mot barn. Han ønsker Høyres forslag velkommen, og viser til at politiet oppnår håndfaste resultater ved hjelp av NCMEC-tips.

– Siden Operasjon Spiderweb startet i januar 2019 har vi oppnådd 67 domfellelser. I 21 av disse domfellelsene iverksatte vi etterforskning med utgangspunkt i et NCMEC-tips, sier Høyekvam.

Etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam leder Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Gunnar Ringen Johansen

Tipsene fra NCMEC-ordningen retter seg hovedsakelig mot saker knyttet til overgrepsmateriale. Likevel forteller etterforskningslederen at det som begynner med et tips fra NCMEC om befatning med overgrepsmateriale, ofte fører til at politiet avdekker langt grovere lovbrudd.

I flere av de 21 domfellelsene som startet med utgangspunkt i et NCMEC-tips, har Operasjon Spiderweb også avdekket voldtekt over internett av både norske og utenlandske mindreårige.

– I en av sakene gjaldt tipset en barnehageansatt. Her ledet etterforskningen til domfellelse for både fysiske overgrep mot både egne barn og barnehagebarn. Det viser med all tydelighet hva en sånn type meldeplikt kan føre til, og at det er et uvurderlig verktøy for politiet, slår Høyekvam fast.

Økning i seksualforbrytelser

Etterforskningslederen har lang erfaring med overgrepssaker, som faller inn under kategorien sedelighetsforbrytelser. I politidirektoratets omtale av straffesakstallene fra 2021, ser man en markant økning lovbrudd under kategorien sedelighet. Seksualforbrytelser økte med 16,5 prosent, en utvikling som bekymrer politiet.

– Statistikken viser at tallene går opp både når det gjelder straffesaker tilknyttet befatning med overgrepsmateriale, men også i saker med voldtekt av barn under 14 år. Noe av forklaringen kan være at norsk politi har fokus på å avdekke overgrepssaker herunder over internett, men det er ingen tvil om at det er mørketall her, sier Høyekvam.

Han påpeker at de nasjonale tallene også gjenspeiles lokalt. I Sør-Vest politidistrikt var det i 2021 en tilbakegang i antall straffesaker i alle kategorier, med to unntak. Sedelighetsforbrytelser og arbeidsmiljøkriminalitet. Etterforskningslederen håper en stadig dialog med politikerne kan hjelpe politiet å avdekke flere overgrep, og mener meldeplikten vil være et viktig redskap.

– Når de nasjonale og lokale tallene viser at straffesaker innenfor kategorien sedelighet øker, må vi fortsette å informere politikerne om redskap som kan komme oss til gode, sier Høyekvam.

Langvarig ønske

Kripos har lenge påpekt at manglende meldeplikt hos norske tjenesteleverandører er en utfordring for politiet under etterforskning av nettovergrep.

– Det bør vurderes om også norske tjenesteleverandører bør bidra i arbeidet med å avdekke personer som befatter seg med overgrepsmateriale, eksempelvis gjennom en varslingsplikt til politiet, skriver Kripos i rapporten Seksuell utnyttelse av barn over internett fra 2019.

UTFORDRING: Kripos har lenge ønsket en meldeplikt, og omtalte i 2019 mangelen på dette som en utfordring for politiet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I sin omtale av forslaget, viser blant annet Høyre til Kripos og politiet sitt ønske om å innføre en slik meldeplikt. Stortingsrepresentant Foss håper meldeplikten kan virke avskrekkende på potensielle overgripere.

– Etter hvert som politiets evne til å avdekke nettrelaterte seksuallovbrudd bedres, kan en konsekvens være at færre trr å laste opp og dele overgrepsmateriale. Det kan også bidra til å begrense markedet for denne typen kriminalitet, samt føre til at flere mindreårige kan identifiseres som ofre for overgrep, sier Høyre-politikeren.

I Sør-Vest politidistrikt mener etterforskningsleder Høyekvam at resultatene fra NCMEC-tipsene taler for seg. Han mener en manglende meldeplikt potensielt kan få alvorlige konsekvenser.

– At det skal være frivillig hvorvidt du vil rapportere overgrepsmateriale, det er ikke rettsstaten Norge verdig. Konsekvensen av en manglende meldeplikt vil kunne være at alvorlige forhold som voldtekt av barn i Norge og utlandet ikke blir avdekket. Det er alvorlig nok, tenker jeg, avslutter Høyekvam.

– Personvern er ikke noen absolutt rett

En av innsigelsene mot meldeplikt har vært hensyn til personvern. Da TV 2 omtalte politiets ønske i januar, påpekte teknologiekspert Torgeir Waterhouse at forslaget kunne være vanskelig å gjennomføre i praksis.

Høyre forteller til TV 2 at meldeplikten vil styres av algoritmer, og at det dermed ikke er snakk om at personer aktivt skal sitte og lete etter overgrepsmateriale.

Malgorzata Agnieszka Cyndecka er førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Universitetet i Bergen, og har fordypet seg i personvern. Hun sier avveiningen mellom personvernhensyn og behovet for å oppklare alvorlige lovbrudd kan være krevende.

Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka ved Universitetet i Bergen. Foto: Eirik Holmøyvik

– Det aller viktigste er at retten til personvern er ikke noen absolutt rett og den må alltid balanseres mot andre rettigheter, friheter og verdier. Bekjempelse av nettovergrep av barn er utvilsomt et svært viktig mål og personvernhensyn kan i utgangspunktet ikke hindre at dette målet skal kunne oppnås, sier Cyndencka.

Hun understreker at hun ikke kjenner til detaljene av Høyres forslag, og dermed uttaler seg på generelt grunnlag. Hun påpeker at hvor langt lovgivere og politiet kan gå i denne avvenningen, vil avhenge av hvordan en eventuell meldeplikt formuleres.

– Hvem som skal melde ifra, på hvilket grunnlag og hvordan må reguleres på en måte som ikke vil etterlate noe tvil når det gjelder omfanget av meldeplikten. Hvordan lovgiveren har veid personvernhensyn opp mot bekjempelsen av overgrep må også være klart. Her er både formålet med meldeplikten, inngrepet i personvern og spørsmålet om meldeplikten vil bli gjennomførbar så betydningsfulle at man ikke har råd til noen snarveier, avslutter Cyndencka.