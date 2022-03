– Har han et våpen, så bruker han det

Den anerkjente Russland-eksperten Fiona Hill tror Putin er villig til å bruke hele våpenarsenalet han har til rådighet – også atomvåpen. Men det er ikke for sent å få ham til å snu, sier hun.

– Vi er allerede midt i tredje verdenskrig, enten vi fullt ut har forstått det eller ikke, sier Fiona Hill i et lengre intervju med avisen Politico.

Hun har bodd i Russland, og deretter sittet i Det hvite hus og analysert Russland for både demokrater og republikanere. Kanskje er hun mest kjent for å ha vitnet mot sin tidligere sjef Donald Trump, eller for å ha skrevet en av de mest anerkjente biografiene om Vladimir Putin. Men hun er også kjent for å snakke rett fra levra. Selv om hun nå er amerikansk statsborger, er hun født og oppvokst i et britisk gruvesamfunn der ingen la fingrene imellom. Det gjør hun heller ikke når hun uttaler seg om det store politiske bildet.

– Putin er emosjonell

Putin er vanligvis mer kynisk og beregnende enn han fremstår i de siste talene vi har sett, sier Hill til Politico.

– Det er åpenbart sterke følelser i ting han har sagt de siste ukene for å rettferdiggjøre krigen i Ukraina. Foranledningen var i utgangspunktet uklar, og fremsto som det rene nonsens for alle utenfor den russiske propagandabobla med sitt ekkokammer.

Selv om Hill har sett tegn til at Putin har planlagt noe slikt som dette lenge, oppfatter hun at han i dette øyeblikk er styrt av sterke følelser, og at han ikke har personer rundt ham som kan holde ham i balanse.

Fiona Hill, tidligere rådgiver for både demokratene og republikanerne i det hvite hus. Foto: Andrew Caballero-reynolds / NTB

– Det er mye fare forut, advarer hun.

– Putin er i økende grad styrt av følelsene sine, og det er sannsynlig at han er villig til å bruke hele våpenarsenalet han har til rådighet, inkludert atomvåpen. Det er viktig at vi ikke har falske forestillinger, men like viktig at vi ikke mister håpet.

Planlagt siden 2007

Hill mener det ligger en logisk plan bak angrepet, og at den har vært der veldig lenge. I hvert fall siden 2007. Da varslet han verden, og spesielt Europa, om at Moskva ikke ville akseptere noen videre utvidelse av Nato. Etter det åpnet Nato døra på gløtt for Georgia og Ukraina likevel.

I 2007 satt Hill som analytiker i National Intelligence Council i USA. Hun analyserte nettopp spørsmålet om hvordan Russland kom til å respondere på Natos erklæring om at døra var åpen for de tidligere Sovjet-statene. Det står klart for henne at Putin ser på dette som et område for russisk dominans i en eller annen form.

– En av våre beregninger den gangen var at det var en reell risiko for en eller annen russisk forebyggende militæraksjon, ikke bare avgrenset til Krim, men som en større handling mot Ukraina og Georgia. Og selvsagt - fire måneder etter Natos samling i Bukuresti (i 2008), kom invasjonen i Georgia. Den gangen kom det ingen invasjon av Ukraina fordi de Ukrainske myndighetene trakk søknaden om Nato-medlemskap, sier Hill til Politico.

UREDD: Puten er ikke redd for å vise styrke i følge Fiona Hill. Foto: Alexei Nikolsky / AP / NTB

– Putin ser på grenser som noe som forandrer seg

Hill viser til at Putin har snakket om «Russky Mir», den russiske verden. Ideen er knyttet til å samle alle de russisk-talende fra alle steder som en eller annen gang tilhørte det russiske Tsar-riket.

– Jeg har spøkt litt med dette, men jeg er også bekymret for det, sier Hill.

– Putin har vært i Kremls arkiver under pandemien og sett gjennom gamle kart og avtaler. Han har sagt gjentatte ganger at russiske og europeiske grenser har forandret seg flere ganger.

KART: Kart over det russiske imperiet i 1730. Hill mener at Putin ser på grenser som noe som flytter seg, og det russiske området for dominans bør være der russere bor. Det opprinnelige Russland er noe han har snakket stadig mer om. Kart: Philipp Johann Strahlenberg/Wikimedia Commons

Hill mener at Putin ser på grenser som noe som forandrer seg. Men han trenger ikke nødvendigvis okkupere alle områdene som han oppfatter som russiske. Han så det som nødvendig i Ukraina, men i andre områder har han tatt i bruk andre virkemidler.

Flere veier til russisk dominans

– I en lite omtalt hendelse bare et par dager før invasjonen av Ukraina, signerte Azerbaijan en bilateral militæravtale med Russland. Dette er viktig fordi Azerbaijans ledere har stått imot i flere tiår. Med denne avtalen ser vi også at Russland har satt seg til doms over det fremtidige forholdet mellom Armenia og Azerbaijan.

Hill ramser videre opp en rekke land der Russland har tatt grep: Hun mener at de har lagt press på Kazakstan for å reorientere seg tilbake mot Russland i stedet for å balansere mellom Kina, Russland og vesten. Georgia har også blitt utsatt for press og har falt inn i folden etter å ha vært en torn i siden på Russland i flere tiår. Og Hviterussland er nå fullstendig underlagt Moskva.

Midt i alt dette var Ukraina landet som slapp unna. Og det Putin sier nå, er at Ukraina ikke tilhører Ukraina. Det tilhører ham og fortiden.

Ikke sikkert han vil okkupere hele Ukraina

Hill tror Putin kommer til å utslette det Ukraina vi kjenner i dag fra kartet – for det hører ikke til på hans Russland-kart. Men det kan være han etterlater noen enklaver.

– Der vi er nå kommer han til å ta hele Ukraina hvis han kan, sier Hill, men han kan også velge å bryte det opp. Kanskje la enkelte deler bli overdratt til nabostater, og la det være igjen en bit som kan kalle Ukraina omkring Lviv. Jeg vet ikke akkurat hva som foregår i hodet hans.

Men Hill påpeker at Lavrov har uttalt at det er mange minoriteter i Ukraina: Polakker, Rumenere, Hungarere og Russere. Det kan tolkes som en invitasjon til å dele opp Ukraina.

– Så Putin vil ikke nødvendigvis okkupere hele landet, men han vil dele det opp. Det er en løsning han definitivt kan leve med - et oppstykket, fragmentert Ukraina. Han vil forsikre seg om at Ukraina, som de andre landene, ikke har noe annet valg enn å underordne seg russisk dominans.

Atomvåpen er en del av scenariet

Hill er svært bekymret for hvor emosjonell Putin har vært i sine uttalelser i sikkerhetsrådet. Og på spørsmål om hun tror han er villig til å bruke atomvåpen svarer hun:

– Saken med Putin, er at hvis han har et redskap, så vil han bruke det. Hvorfor ha det hvis du ikke kan bruke det? Han har vært helt klar de siste dagene på at hvis noen blander seg inn i Ukraina, så blir de møtt med en respons de «aldri har opplevd i historien» og han har sagt at han har satt Russlands atomvåpen i beredskap.

ATOMVÅPEN: Putin har sagt at han har satt atomvåpen i beredskap. Foto: SPUTNIK / Reuters / NTB

Dette er ikke bare en emosjonell reaksjon i et hett øyeblikk – Hill viser til et møte der hun mener at Putin forsøkte å advare Trump mot dette. Hun var til stede, og Putin sa til Trump at «Well you know, Donald, we have the hypersonic missiles», Trump svarte «Well, we will get them too. », hvorpå Putin sa «Well yes you will get the eventually, but we've got them first». Hill mener det ligger en trussel i denne utvekslingen, om at hvis det kom til en opphetet situasjon kunne atombomber tas i bruk.

Hills vei ut av krisen

– Sanksjoner kommer ikke til å være nok, sier Hill. Hun apellerer til hvert enkelt selskap og ekeltpersoner. Alle må trekke tilbake det de har investert i Russland. Alle som sitter i styrer for større russiske selskaper må øyeblikkelig trekke seg. Russland har ikke råd til krigen hvis det ikke var for at olje- og gassprisene skyter i været. Våre allierte må øke oljeproduksjonen nå, som en midlertidig stabilisator. Akkurat nå, ved å holde oljeprisene oppe, finansierer man indirekte Russlands krig mot Ukraina, sier Hill.

Hun møter motstand når hun argumenterer for denne løsningen i forretningslivet.

– Mange som vurderer å trekke seg ut av Russland sier at kineserne bare kommer til å ta over. Men jeg tror ikke russisk forretningsliv ønsker å våkne en morgen og oppdage at de eneste investorene i Russland er kinesiske, for da er Russland blitt en Kinaperiferi, en bakevje til Kina, og ikke en stormakt som konkurrerer med Kina.