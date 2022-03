Slik kommer det russiske landslaget seg ut av Norge

Det russiske landslaget ankom Norge og Oslo mandag, hvor planen i utgangspunktet var å delta i Drammensprinten torsdag og i Holmenkollen til helgen. Det skal også være kombinertrenn i kollen og hopprenn i Lillehammer og Holmenkollbakken.

– Det er ikke vår krig

Men tirsdag bekreftet den russiske landslagstreneren i langrenn Jurij Borodavko at verdenscupen er over for Russland, og senere på dagen kom også Det internasjonale skiforbundet (FIS) med en pressemelding om at de utestenger Russland og Hviterussland resten av sesongen.

Dermed må Aleksandr Bolsjunov og co. komme seg hjem til Russland. Det er imidlertid ingen enkel oppgave slik situasjonen er nå med Russlands innovasjon i Ukraina der mange land har flyforbud inn til Russland, også Norge.

UTESTENGT: Jurij Borodavko og Russland er nektes av FIS å delta i verdenscupen. Foto: Bernt Nilsen

På flyplassen i Kirkenes onsdag formiddag var det en ordknapp gruppe med trenere og utøvere som var på vei hjem. Jurij Borodavko kunne imidlertid nikke bekreftende til at turen nå bar videre over grensa til Murmansk med buss før de så skulle fly videre til Moskva.

I stedet for verdenscup skal de russiske utøverne nå delta i nasjonale konkurranser hjemme i Russland. Ifølge rybinsk.ru skal blant annet Aleksandr Bolsjunov og Natalija Neprajeva går 50/25 kilometer i Rybinsk i helgen.