Sjøforsvaret roser de vernepliktige i brev til foreldrene

Sjøforsvaret har sendt ut brev til foreldre og foresatte angående krigen i Ukraina. Sjefen for Sjøforsvaret skriver blant annet at han verdsetter innsatsen til de vernepliktige.

– Vi er inne i en veldig spesiell tid med krig på europeisk jord. Dette er i første rekke svært alvorlig for Ukraina og befolkningen der.

Det skriver sjef Rune Andersen og sjefmester Arild Edinsen i Sjøforsvaret i et brev til foreldre og foresatte til de vernepliktige.

– Våre tanker er med de som kjemper for eget lands frihet og selvstendighet, og de uskyldige ofrene av krigen. Situasjonen gir også økt bekymring for mange her hjemme, og man tenker kanskje noen ekstra tanker hvis man har sine kjære inne til førstegangstjeneste.

INNSATS: Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, verdsetter innsatsen til de vernepliktige. Foto: Helene Synes / Forsvaret

Følger situasjonen nøye

Den konkrete og umiddelbare situasjonen i Norges nærområder er imidlertid ikke vesentlig endret. Det er ikke grunn til bekymring for sikkerheten til de som tjenestegjør i Sjøforsvaret i dag, står det videre.

– Situasjonen følges nøye av Regjeringen, Forsvarets ledelse og nasjonale og allierte hovedkvarter. Hele vesten står samlet i fordømmelse og sanksjoner mot Russland, samtidig som landene yter støtte til Ukraina.

De skriver at både Nato og Forsvaret har gjennomgått planerer og økt årvåkenheten, og at Nato treffer tiltak for å beskytte Nato-landene som grenser opp til konflikten.

I HARDT VÆR: Fregatten KNM Thor Heyerdahl i mye bølger under overfarten til Svalbard. Foto: Alexander Undrum Fathi / Forsvaret

Noen kan få endret seilingsprogram

Sjøforsvaret skal fortsette å sikre en troverdig sjømilitær beredskap.

– Vi fortsetter med aktivitet, øving og trening slik vi hadde planlagt før krisen i Ukraina. Vi skal fortsette utdanning av personell, og holde fartøyene i teknisk god stand. Enkelte avvikler også vinterferie og tilbringer tid med venner og familie, men vi holder vakt og verner Norge og våre ressurser slik vi alltid har gjort.

I nord er Sjøforsvaret opptatt å bevare lav spenning og et konstruktivt forhold til Norges nabo i øst.

– Sjøforsvaret bidrar til dette med å være tilstede i havområdene. Kystvakten ivaretar norske suverene rettigheter på en forutsigbar og rettferdig måte, og samarbeider med Russland på konkrete områder som fiskeriforvaltning og søk- og redning.

Samtidig øver, trener og patruljerer de, ofte i samarbeid med allierte.

– På den måten bidrar Sjøforsvaret til å koble Norge tett til det vestlige sikkerhetsfellesskapet – den viktigste garantien for fred og stabilitet i våre nærområder.

– Enkelte fartøyer kan få noen endringer i sitt seilingsprogram utover våren for å tilpasse oss enda bedre til alliert øving, trening og tilstedeværelse i våre havområder.

– Verdsetter innsatsen

– I Sjøforsvaret står vi alle sammen, og fortsetter å gjøre denne viktige samfunnsinnsatsen. Vår jobb har om mulig blitt enda viktigere i den situasjonen vi nå står i.

Andersen og Edinsen skriver at de stadig blir imponert over de vernepliktige de har inne til førstegangstjeneste.

– De har nettopp vært gjennom en krevende tid med koroanrestriksjoner, og de evner også å stå i den nye krevende Ukraina-situasjonen. Dette viser at vi har dyktige unge kvinner og menn med stå på-vilje og positivitet inne til tjeneste i Sjøforsvaret. Dere kan være stolt av de.

– Vit at vi verdsetter innsatsen til de vernepliktige høyt, uansett stilling eller funksjon, og at de er svært viktige bidragsytere til at vi klarer å opprettholde vår operative evne og beredskap. Innsatsen er viktig for vår selvstendighet og frihet.